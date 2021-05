À quelques exceptions près, comme la Mazda MX-5 Miata et l'étrange Volkswagen T-Roc Convertible, le cabriolet traditionnel est pratiquement mort. Même les marques de luxe réduisent le nombre de cabriolets, car la popularité de ce segment a considérablement diminué au cours des 10 à 15 dernières années. Prenez l'exemple de Mercedes et de sa décision de retirer le SLC du marché en raison de la baisse des ventes.

L'étoile à trois branches a également décidé de supprimer l'AMG GT Roadster et de rendre la prochaine génération de SL plus sportive afin de combler ce vide tout en conservant la formule Sport Leicht. Développée par les experts d'Affalterbach, la SL sera entièrement remaniée plus tard cette année. Aujourd'hui, une grande pièce du puzzle se met en place et Mercedes présente la carrosserie légère du roadster.

Mercedes explique que la création d'une configuration 2+2 et l'adaptation d'une grande variété de motorisations ont constitué un véritable défi pour les ingénieurs. Le résultat final est une combinaison d'aluminium, d'acier, de magnésium et de fibres composites pour maximiser la rigidité et limiter le poids. "On promet un confort et des caractéristiques de sécurité exceptionnels, ainsi qu'un système de protection contre les renversements derrière les sièges arrière qui se déploie "à la vitesse de l'éclair".

Par rapport au modèle qu'elle remplace, la structure de la carrosserie de la nouvelle SL présente une rigidité en torsion accrue de 18 %. La rigidité transversale a augmenté de 50 % par rapport à l'AMG GT Roadster, tandis que la rigidité longitudinale est désormais supérieure de 40 %. Ces améliorations porteront leurs fruits en termes de maniabilité, tout comme la légèreté de la carrosserie, qui ne pèse qu'environ 270 kilogrammes, sans compter les portes, le capot, le coffre et les pièces d'assemblage supplémentaires.

Mercedes-AMG poursuit en disant que l'une des principales priorités durant la phase de développement était d'abaisser le centre de gravité autant que possible. Le nouveau SL doit également se conformer aux exigences de la société en matière de collision, qui, selon Mercedes, sont plus strictes dans certains domaines que les exigences légales.

Cela semble représenter beaucoup de travail, et pourtant le pré-développement n'a duré que trois mois et l'équipe d'ingénieurs a eu besoin de moins de trois ans pour terminer le projet à partir du moment où la voiture a été approuvée pour la production. Elle sera construite à l'usine de Brême, en Allemagne, où était produite la SL de la génération R231.