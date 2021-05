Voilà plusieurs années que Mercedes travaille sur la nouvelle SL. Après son développement en interne, elle a pris la route afin que les ingénieurs puissent y apporter les derniers réglages. Nous voilà en mai 2021, et la présentation de la nouvelle SL est plus proche que jamais. D'après nos informations, elle sera présentée au cours du quatrième trimestre 2021 avant d'être commercialisée fin 2021/début 2022.

En attendant de la découvrir en long et en large, nous vous proposons ces photos capturées sur le circuit du Nürburgring. La Mercedes SL est encore camouflée, mais elle semble porter sa carrosserie de série, ce qui nous donne l'opportunité de nous familiariser avec ses belles lignes.

La face avant de la SL nous rappelle la Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portes. Les feux ainsi que la calandre et le dessin des entrées d'air avant semblent inspirés de la berline coupée, bien que ces deux modèles soient distincts. Dans la partie arrière, les feux nous rappellent ceux de la Mercedes-AMG GT Roadster qui ne sera plus renouvelée au profit de la nouvelle SL (voir fin d'article).

D'après Mercedes, toutes les versions de la SL seront badgées Mercedes-AMG. C'est d'ailleurs le département sportif de la marque à l'étoile qui s'est chargé du développement de ce modèle. Autant vous dire que ce cabriolet sera résolument sportif. Le modèle standard sera motorisé par un quatre cylindres turbo de 2,0 litres de cylindrée, mais il pourrait développer un peu plus de 400 ch.

Bien au-dessus, il y aura une version bien plus radicale qui pourrait bénéficier de la nouvelle motorisation hybride de Mercedes-AMG. Il s'agit d'un V8 couplé à un moteur électrique développant une puissance totale de plus de 800 ch.

La SL sera l'un des modèles 100% AMG à l'image de la GT Coupé 4 Portes qui est sur le point d'être restylée. Le constructeur d'Affalterbach lancera plus tard la seconde génération de la Mercedes-AMG GT qui devrait partager de nombreux éléments avec la SL. La One sera quant à elle au sommet de la gamme avec plus de 1000 ch à revendiquer.