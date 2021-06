L'ère des supercars hybrides débutent peu à peu, et la McLaren Artura est en quelque sorte la première pierre à l'édifice des supercars de demain. C'est un passage obligé pour pratiquement toutes les sportives à l'avenir, elles qui sont et seront encore plus touchées par les normes environnementales, obligeant ainsi les constructeurs à développer de nouvelles solutions moins polluantes.

Aucun constructeur n'est épargné par ces normes, même Ferrari, qui doit s'en accommoder et continuer de proposer des voitures passionnantes, tout en réduisant leurs émissions polluantes. La Ferrari SF90 Stradale est en quelque sorte un premier élément de réponse, puisque la supercar italienne embarque un V8 4,0 litres bi-turbo de 780 chevaux, associé à un moteur électrique de 220 chevaux, pour une puissance cumulée de 1000 chevaux et 900 Nm de couple.

Voici le prototype de la Ferrari qui devrait être présentée le 24 juin prochain.

Chez Ferrari, l'électrique doit se mettre au service de la performance, et même si cela rajoute du poids d'une manière générale, les nouvelles supercars seront, sans surprise, toujours plus performantes. Ce sera notamment le cas du modèle qui devrait être présenté par Ferrari le 24 juin prochain. Via une vidéo publiée sur YouTube, la marque au cheval cabré nous annonce un modèle "révolutionnaire" et "amusant à conduire", sans en dire davantage.

Ce nouveau modèle, connu en interne sous le nom de code F171, devrait embarquer un bloc V6 3,0 litres associé à un moteur électrique pour une puissance cumulée de près de 700 chevaux. La voiture serait aussi capable d'évoluer en tout électrique sur de courtes distances. Le moteur V6 en question pourrait être le nouveau bloc Nettuno conçu pour la nouvelle Maserati MC20, mais Ferrari n'a pas confirmé cette information. Contrairement à la SF90 Stradale, cette nouvelle Ferrari V6 hybride, que nous avons déjà aperçue sous la forme d'un prototype, devrait être une pure propulsion.

Pour annoncer l'arrivée de ce nouveau modèle, Ferrari a fait appel à David Tonizza, le champion du monde des F1 Esports Series 2019 et pilote de l'équipe Esports Ferrari Driver Academy.