Après plus de six mois sans réel commandant de bord, Ferrari vient d'annoncer le successeur de Louis Camilleri, à savoir Benedetto Vigna, qui prendra ses fonctions à partir du 1er septembre 2021. Ce dernier n'a pas forcément le parcours type du magnat de l'automobile, puisque Benedetto Vigna, âgé de 52 ans, est un physicien à l'origine de nombreux brevets.

Diplômé en physique à l'université de Pise, Benedetto Vigna possède une grande expérience dans l'univers de la technologie. Dans les années 1990, il a rejoint STMicroelectronics, multinationale franco-italienne concevant des puces électroniques et acteur majeur de la production de semi-conducteurs dans le monde. Un sujet qui est d'ailleurs d'actualité aujourd'hui, puisque l'industrie automobile mondiale, et pas que, subit de plein fouet une pénurie de puces électroniques, obligeant certains constructeurs à revoir leur système de production.

Président du groupe produits analogiques, MEMS et capteurs depuis janvier 2016 de STMicroelectronics, Benedetto Vigna a également occupé d'autres fonctions dans ce même domaine. L'Italien a même déposé plus de 100 brevets tout au long de sa carrière, dont un capteur de mouvement 3D destiné aux airbags. Après avoir réduit sa taille et son coût, ce même capteur a été utilisé plus tard pour les commandes d'une console de jeu signée Nintendo, à savoir la Wii. Cette invention lui a d'ailleurs valu une nomination pour le prix d'Inventeur européen par l'Organisation européenne des brevets, en 2010.

"C'est un honneur particulier de rejoindre Ferrari comme directeur général et je le fais avec à la fois enthousiasme et responsabilité", a-t-il déclaré. "L'enthousiasme devant les grandes opportunités qui sont là pour être saisies. Et avec un profond sens des responsabilités envers les résultats et capacités extraordinaires des hommes et des femmes chez Ferrari, de tous les acteurs de l'entreprise, et de tous ceux qui, dans le monde entier, ont une passion unique pour Ferrari."