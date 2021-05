Après McLaren, ce sera au tour de Ferrari de dévoiler sa supercar équipée d'un moteur V6 électrifié. Le constructeur au cheval cabré ne donne aucune date de présentation, et continue de tester les prototypes de son bolide hybride.

Une fois n'est pas coutume, les photographes espion ont croisé la route de l'un d'eux. Celui-ci porte la carrosserie de série, hélas, il est lourdement camouflé et ne révèle pas le design de la prétendument dénommée Ferrari F171.

On remarque toutefois que son design est très proche de la Ferrari SF90 Stradale, mais les deux supercars seront bel et bien différentes. Pour ne pas divulguer ses lignes, les ingénieurs de Ferrari ont ajouté des panneaux de carrosserie un peu partout.

D'ailleurs, le photographe à l'origine de ces clichés nous a certifié que les canules d'échappement visibles à l'arrière sont complètement factices. En réalité, la véritable sortie d'échappement est située dans la partie centrale, elle est observable à travers la grille.

D'après les rumeurs, cette Ferrari embarquera un V6 bi-turbo de 3,0 litres de cylindrée couplé à un moteur électrique pour développer une puissance totale d'environ 700 ch. Elle serait capable de rouler en mode 100% électrique sur une trentaine de kilomètres.

Comme à son habitude, Ferrari est avare en informations. Le constructeur de Maranello pourrait lever le voile sur sa supercar vers la fin de l'année. On espère d'ici là que le fabricant italien aura détaillé sa motorisation V6 hybride qui pourrait être utilisée par d'autres modèles dont le Purosangue qui est lui aussi en phase de développement.

Ferrari place beaucoup d'espoir sur son premier SUV. Il faut dire que ce genre de voiture rencontre beaucoup de succès auprès du public même chez les plus fortunés. Le Lamborghini Urus est à ce jour le modèle le plus vendu chez le constructeur au taureau, le Purosangue pourrait bien marcher sur ses pas et devenir le best-seller de Ferrari.