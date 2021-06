L'impatience grandit de plus en plus concernant la première Ferrari V6 hybride. Mais le développement continue en Italie, en témoignent ces prototypes de la mystérieuse sportive qui continuent de parcourir les routes d'Émilie Romagne. Mais pour l'heure, la firme de Maranello n'a toujours rien révélé de son futur modèle.

Le magazine américain Motor Trend a tenté de faire la lumière sur les éventuelles solutions techniques du modèle, révélant quelques indiscrétions intéressantes.

Plateforme de famille

La nouvelle Ferrari porte toujours le nom de code "F171", mais depuis plusieurs mois, on parle de "486" comme appellation finale. Le groupe motopropulseur devrait être composé d'un 6 cylindres à double turbos et d'un moteur électrique. Selon Motor Trend, le modèle devrait partager le moteur et l'ensemble de la plateforme avec la Maserati MC20.

Suivant l'exemple de l'actuelle Ferrari SF90 Stradale, la future 486 sera hybride rechargeable. Cela signifie que la voiture sera capable de parcourir quelques dizaines de kilomètres en mode électrique uniquement, mais l'ensemble du dispositif sera davantage axé sur les performances que sur la consommation de carburant.

L'action combinée du moteur électrique et du moteur thermique devrait porter la Ferrari autour de 800 ch. Cependant, comme la 486 est censée être un modèle d'entrée de gamme, il est probable que la puissance sera contenue entre 700 et 750 ch pour éviter de "cannibaliser" les ventes des autres modèles.

Également à traction avant

Selon Motor Trend, le fait d'avoir deux moteurs électriques (un sur chaque essieu) n'exclut pas la possibilité d'un mode traction avant. La solution ne serait pas complètement nouvelle puisque le SF90 n'utilise déjà que les roues avant dans certaines phases de conduite, en "éteignant" le moteur thermique.

Quand verrons-nous la nouvelle Ferrari ? Nous en saurons probablement plus lors du salon IAA qui se tiendra à Munich du 7 au 12 septembre 2021. À en juger par les dernières photos espions, en effet, le prototype semble avoir pris sa forme définitive et semble être entré dans la dernière partie des tests.