Avec la Porsche 718 Cayman GT4 MR, Manthey-Racing présente son nouveau jouet. Ce kit a été développé dans l'optique d'une utilisation sur circuit et en club. Comme pour tous les produits Manthey-Racing, le développement de la nouvelle Porsche 718 Cayman GT4 MR a été axé sur les performances. C'est pourquoi, des tests approfondis ont été réalisés sur différents circuits dans le cadre du processus de développement.

Cependant, rien n'a été changé sous le capot, le six cylindres boxer de 4,0 litres développe toujours 420 ch et permet à la sportive de filer à 304 km/h. Le travail de Manthey-Racing se concentre sur des éléments plus techniques qu'une simple reprogrammation comme par exemple la suspension course complètement réglable.

MR a aussi modifié les jantes pour réduire leur poids et remplacé les freins. Les nouvelles jantes BBS en 8,5 x 20 ET61 + 11 x 20 ET50 sont censées économiser 11,3 kg et sont disponibles en argent, noir et titane.

Ce n'est pas tout. Manthey-Racing a modifié les entrées d'air et le déflecteur ainsi que d'autres pièces de carrosserie. Pour aller plus loin il propose à ses clients de revêtir les sièges avec le design historique "Pepita".

"Comme tous nos produits, celui-ci intègre également tout notre savoir-faire en matière de sport automobile. Le kit Manthey-Racing pour la Porsche 718 Cayman GT4 combine une performance maximale avec un pur plaisir de conduite", déclare Nicolas Raeder, directeur général de Manthey-Racing GmbH.

Ce kit performance pour la Porsche 718 Cayman GT4 (982) est disponible immédiatement auprès de Manthey-Racing. Il n'y a pas d'informations sur les prix, pour les connaître, vous allez donc devoir le contacter directement pour obtenir un devis. Quant à la Porsche 718 Cayman GT4, elle est vendue dans l'Hexagone à partir de 99'379 €. Prochainement, elle aura le droit à la version GT4 RS qui devrait la rendre encore plus pétillante. Sa présentation ne devrait plus trop tarder.