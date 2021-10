Après plusieurs mois de photos espion en tout genre, notamment sur le Nürburgring, Porsche annonce officiellement l'arrivée de son 718 Cayman GT4 RS, le grand frère du GT4. Il s'agit d'un modèle encore inédit dans la gamme Porsche, et avant sa présentation officielle qui aura lieu au mois de novembre prochain, la firme de Stuttgart dévoile quelques informations concernant son nouveau produit.

Il s'agit donc du premier modèle 718 à être badgé du sigle RS, un label qui symbolise la sportivité exacerbée chez Porsche, en témoigne les fameuses 911 GT3 et GT2 RS. Comme Porsche avait pu le faire pour annoncer le restylage de la Panamera et l'arrivée d'une version Turbo S ou encore le teasing du Cayenne Coupé Turbo GT, la firme allemande dévoile les photos d'un modèle encore légèrement camouflé et un temps canon sur le Nürburgring.

L'ambassadeur de la marque et pilote de développement Jörg Bergmeister a parcouru les 20,832 kilomètres de la Nordschleife au volant d'un 718 Cayman GT4 RS de série légèrement camouflé en 7:09.300 minutes. La voiture a bouclé le tour le plus court de 20,6 kilomètres, qui servait auparavant de référence, en 7:04,511 minutes, soit 23,6 secondes plus vite que son petit frère, le 718 Cayman GT4.

En ce qui concerne les détails techniques, nous en saurons plus le mois prochain, Porsche précise simplement que la GT4 RS est équipée de siège de course et de pneumatiques Michelin Pilot Sport Cup 2 R, des semi-slicks disponibles en option. Esthétiquement, on remarque que les ingénieurs ont opté, comme pour la dernière 911 GT3, d'un aileron avec des supports façon "col de cygne" afin d'améliorer encore l'aérodynamisme.

"Au cours de son développement, nous avons donné au 718 Cayman GT4 RS tout ce qui caractérise une véritable RS : une construction légère, plus d'appui, plus de puissance et, bien sûr, un niveau encore plus élevé de réactivité et de retour d'information aux sollicitations du conducteur. Le temps au tour réalisé sur la Nordschleife est une preuve impressionnante de la netteté de ces améliorations", déclare Andreas Preuninger, le directeur du département GT chez Porsche.

"Le 718 Cayman GT4 RS est une machine sans compromis. Elle est aussi agile qu'un kart sur les routes de montagne, mais elle est impressionnante de stabilité et d'équilibre sur circuit. Sinon, un tel chrono n'aurait pas été possible", déclare Jörg Bergmeister. "La GT4 RS est l'une des voitures les plus affûtées que Porsche ait jamais développées. Et il faut vraiment se rendre compte par soi-même du bruit époustouflant qu'elle produit", ajoute le pilote, qui a consacré plus de 500 heures au développement de ce 718 Cayman GT4 RS.

Sous le capot, nous devrions retrouver le flat-six 4,0 litres atmosphérique du GT4 que nous connaissons déjà bien, le tout indexé à une boîte de vitesses PDK à sept rapports. En ce qui concerne la puissance, celle-ci devrait tutoyer les 450 chevaux d'après les premières rumeurs. Réponse d'ici quelques semaines !