Porsche a inauguré son neuvième Porsche Experience Center situé à Kisarazu, dans la région de Tokyo, au Japon. Les clients de la marque allemande pourront s'y rendre pour tester de nouveaux modèles ou perfectionner leur coup de volant à travers une piste longue de 2,1 km.

Ce centre est situé en campagne, il a été construit sur un terrain vallonné de 43 hectares et s'inspire des célèbres circuits de Laguna Seca (USA) et du Nurburgring (Allemagne). Les bâtisseurs n'ont pas reproduit ces deux circuits à l'identique et à plus petite échelle, au lieu de cela, ils ont simplement recréé deux sections populaires : le Caroussel du Nurburgring et le Corkscrew pour le Laguna Seca.

"À l'heure de la numérisation, il est plus important que jamais de vivre des expériences réelles et d'entrer en contact avec les autres, et nos centres sont des endroits parfaits pour cela", déclare Detlev von Platen, membre du directoire chargé des ventes et du marketing chez Porsche AG. "Notre concept, qui compte déjà neuf sites dans le monde, ne peut être comparé à aucun autre dans l'industrie automobile, et nous allons développer encore davantage cet argument de vente unique. Dans le nouveau Porsche Experience Center Tokyo, les passionnés de Porsche du Japon et du monde entier pourront se connecter et vivre des expériences de conduite émotionnelles dans un environnement de toute beauté."

Galerie: Porsche Experience Center Tokyo

11 Photos

Il y a aussi une "piste de maniabilité à faible frottement", avec une surface en béton poli qui induit le survirage et le sous-virage à basse vitesse afin de permettre aux participants de s'entraîner aux méthodes de contrôle du véhicule. On peut également citer le parcours tout-terrain, parfait pour tester les aptitudes du Cayenne et du Macan. Enfin, dans la "zone dynamique", les visiteurs pourront participer à des programmes de conduite en slalom, de freinage et de launch control sur route sèche.

Lorsqu'ils ne sont pas sur la piste, les clients pourront profiter du bâtiment pour discuter avec un vendeur, se restaurer, ou tout simplement, s'essayer au jeu de simulation automobile. Comme tous les autres Porsche Experience Center situés un peu partout dans le monde, celui de Tokyo dispose d'une grande salle et d'un salon pour que les invités puissent se reposer.

Où sont situés les Porsche Experience Center ?