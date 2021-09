43 618, c'est le nombre de Macan livrés au premier semestre, ce qui place le "petit" SUV de Porsche à la deuxième position en termes de ventes, juste derrière le Cayenne avec 44 050 unités. Le Macan est une véritable vache à lait pour la marque de Zuffenhausen depuis son lancement en 2014, mais avec le durcissement des réglementations antipollutions, le Macan perd du terrain, notamment en Europe.

Malgré un restylage récent, le Macan n'a pas forcément évolué techniquement parlant, sa plateforme reposant sur l'ancien Q5, lui empêchant ainsi d'adopter une motorisation hybride rechargeable convaincante. Par conséquent, le Macan thermique restera encore au catalogue de la firme de Stuttgart pendant quelques années, comme l'a précisé le responsable de la gamme Macan chez Porsche. Dans une interview accordée au magazine Autocar, Sebastian Staiger a déclaré que le Macan tel que nous le connaissons actuellement tirera sa révérence d'ici environ trois ans.

Quand est-ce que le Macan passera entièrement à l'électrique ? Sebastian Staiger répond : "Aujourd'hui, aucune décision définitive n'a été prise, mais nous supposons que ce sera en 2024". La législation joue un rôle majeur dans la vie d'un véhicule, et les lois à venir sur les émissions de CO 2 sont, dans tous les cas, un autre facteur limitatif. Avec l'entrée en vigueur d'Euro 7 en 2025, Porsche accélèrera le développement de modèle 100 % électriques, et la prochaine étape, ce sera le nouveau Macan 100 % électrique. Il sera présenté l'année prochaine et il arrivera sur nos routes en 2023.

Ce Macan profitera des synergies avec les autres marques du groupe Volkswagen, à commencer par Audi, puisque le futur Macan électrique et l'Audi Q6 e-tron partageront la même plateforme PPE. Cette plateforme, nous le retrouverons également sur une autre Audi, une berline cette fois-ci, avec la future A6 e-tron. Pendant environ un an, deux Macan devraient donc cohabiter dans la gamme Porsche, avant que la version thermique quitte définitivement le catalogue en 2024.