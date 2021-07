S'il existe un modèle important pour Porsche, c'est certainement le "petit" SUV de la gamme, Porsche Macan : modèle compact et sportif lancé en 2013, à une période particulièrement heureuse pour ce type de voiture, il a atteint des chiffres de ventes très importants (600 000 depuis 2014), captant de nouveaux clients (80 % des clients Macan).

Et quoi de mieux pour continuer à séduire que de le faire évoluer régulièrement ? Voici donc à le troisième restylage du Macan, en prévision d'une refonte complète, entièrement électrique.

Nouveaux détails stylistiques

Que les fans du Macan se rassurent, les évolutions sont très subtiles et le SUV garde sa ligne et les éléments stylistiques qui ont fait son succès.

Galerie: Porsche Macan (2021)

37 Photos

Au premier coup d'œil, c'est la partie avant qui présente les principaux changements : les prises d'air avant sont désormais intégrées dans un seul et même design, avec un habillage de la même couleur que la carrosserie, mettant encore plus en valeur les surfaces du capot typiquement Porsche. L'arrière est doté d'un diffuseur noir qui relève les lignes de manière sportive, tandis que les jupes latérales présentent un graphique tridimensionnel qui les met encore plus en valeur.

Les phares à LED et les rétroviseurs extérieurs Sport Design ont été mis à jour, tandis que les jantes de 19 à 21 pouces présentent sept nouveaux designs. Au sommet, le Macan GTS fait peau neuve, notamment avec des finitions différentes : jantes de 21 pouces au design RS Spyder en noir satiné, jupes Sport Design, feux arrière à LED et échappements sport noirs.

Nouvelle console et horloge analogique pour tous

L'intérieur du Porsche Macan a également été redessiné, à commencer par l'horloge analogique du tableau de bord, désormais de série, mais surtout par une console centrale redessinée, avec des commandes renouvelées, des compartiments de rangement plus grands et un levier de vitesses plus petit et mieux intégré.

Les sièges et le tableau de bord peuvent être dotés de surpiqûres dans les nouveaux coloris Papaya Métallisé, Bleu Gentiane et Vert Python sur les versions GTS et pack Sport GTS. Le volant GT Sport, qui provient directement de la 911, est également disponible en option, tandis que l'écran tactile de 10,9 pouces permet la navigation et le contrôle d'Apple Car Play, et il est possible d'installer un système audio plus puissant.

Puissance en hausse

Tous les Macan sont désormais équipés de la boîte PDK à 7 vitesses et double embrayage, de quatre roues motrices et de moteurs plus puissants. À commencer par le Macan équipé du moteur quatre cylindres turbo de 2 litres, qui délivre désormais 265 ch au lieu de 245, tout en augmentant le couple maximal à 400 Nm : avec le pack Sport Chrono, on constate un gain d'environ trois dixièmes de seconde sur le 0-100 km/h, avec une vitesse maximale de 232 km/h.

Pour le Macan S, la solution est l'adoption du moteur qui équipait précédemment le GTS : le V6 2.9 biturbo de 380 ch et 520 Nm de couple. Le passage de 0 à 100 km/h se fait en 4,7 secondes, toujours avec le pack Sport Chrono, et la vitesse maximale est de 257 km/h. À propos, le système Porsche Active Suspension Management (PASM) est désormais de série sur le Macan S, alors qu'il n'était auparavant qu'une option.

Le modèle supérieur est le Macan GTS, qui dispose désormais du V6 2.9 biturbo du précédent Macan Turbo, avec 441 ch et 550 Nm : environ 4,3 secondes de 0 à 100 km/h, avec une vitesse de pointe portée à 272 km/h. Les freins Porsche Surface Coated Brake (PSCB) apparaissent de série sur le Macan GTS, avec une surface de disque de frein en carbure de tungstène et des étriers rouges ; la suspension adaptative est réglée 10 mm plus bas en conduite normale, et de manière générale les amortisseurs présentent des modifications visant à améliorer les performances, mais aussi le confort.

Nouveaux accessoires pack Sport GTS

Un nouveau pack d'accessoires, le pack Sport GTS, a été développé spécialement pour la GTS. Il comprend plusieurs options : le Pack Sport Chrono, le Porsche Torque Vectoring Plus, des sièges sport avec 18 possibilités de réglage et des rétroviseurs Sport Design avec une finition noire brillante. Il y a également des boucliers avant et arrière et des jupes latérales en noir satiné, ainsi que des jantes GT Design de 21 pouces avec des pneus haute performance. Les GTS équipées du Pack Sport disposent d'éléments intérieurs en fibre de carbone et de garnitures sportives.

Galerie: Porsche Macan GTS (2021) avec pack Sport GTS

34 Photos

Les prix du Porsche Macan restylé :

Disponibles dès aujourd'hui à la commande, le nouveau Macan est proposé en France à partir de 64 633 €. Voici les prix du nouveau Porsche Macan :