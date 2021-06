Il y a quelques semaines, Porsche nous a invité dans un studio de Stuttgart pour jeter un coup d'œil à une nouvelle voiture, et parler aux personnes qui ont travaillé dessus. Sauf que nous n'avions aucune idée de ce qui nous attendait. Difficile de ne pas être piqué de curiosité.

Une fois sur place, nous entrons dans cette immense pièce et l'on repère immédiatement un SUV coupé, bleu clair, avec des jantes dorées et un gros spoiler de toit en carbone. C'est écrit "Turbo GT" à l'arrière. Nous n'avions jamais entendu ça. Et pourtant, c'est bel et bien un Cayenne.

C'est quoi alors ce Porsche Cayenne Turbo GT et pourquoi en faire un tel secret ? Selon le constructeur, le Turbo GT est le nouveau "sportif de haut niveau" de la série. Ajoutons que c'est aussi le Cayenne le plus extrême à ce jour. Au moins en termes de dynamique de conduite.

Et ce que nous ne savions pas lors de l'avant-première, mais que nous savons maintenant : Lars Kern, pilote d'essai de Porsche, a établi à son volant un nouveau record de la Nordschleife (Nürburgring) dans la catégorie SUV. Il lui a fallu 7:38 925 minutes pour parcourir les 20,8 kilomètres, soit environ 2,5 secondes de moins que le précédent détenteur du record, son frère de plateforme, l'Audi RS Q8. D'où le secret, sans doute.

Ce jour-là, Hermann Sturm, chef de projet du Cayenne Coupé, nous explique comment tout cela a été réalisé. Et si Porsche a voulu montrer ce qui est dynamiquement faisable avec un SUV, aussi et surtout sur la piste de course, le but était aussi de conserver pleinement son aptitude à l'usage quotidien. En raison de sa configuration plus sportive, le Turbo GT ne sera disponible que sous la forme d'un Cayenne Coupé, et seulement en quatre places.

640 ch et 850 Nm ont été extraits du V8 biturbo de 4,0 litres pour le nouveau fer de lance de la gamme Cayenne. C'est 90 ch et 80 Nm de plus que dans le Cayenne Turbo ! Des optimisations ont été apportées notamment à la turbocompression, à l'injection directe d'essence, à l'admission et au refroidissement intermédiaire. À l'intérieur du moteur, le V8 du Turbo GT diffère du Turbo "normal" par des éléments de base tels que le vilebrequin, les bielles, les pistons, la chaîne de distribution et les amortisseurs de vibrations en torsion.

En outre, la boîte automatique à 8 rapports a été raccourcie et le Porsche Traction Management (PTM), c'est-à-dire le système de transmission intégrale, a été doté d'un système de refroidissement par eau supplémentaire pour la boîte de transfert. Le système d'échappement sport en titane de série, avec des sorties d'échappement centrales, est fabriqué sur mesure et présente un détail plutôt inédit : pour des raisons de poids (et parce que c'était tout simplement faisable ici), il ne comporte pas de silencieux central. Le test sonore en position statique n'aura pas été très révélateur. Mais en roulant, ça devrait être plus concluant !

Premier Cayenne à + de 300 km/h !

Le nouveau Cayenne Turbo GT n'est pas la Porsche la plus puissante. Le Cayenne Turbo S E-Hybrid dispose de 40 ch de plus grâce à l'assistance électrique. Mais il est aussi beaucoup plus lourd et ne peut donc pas suivre les performances du nouveau venu. Le Turbo GT n'a besoin que de 3,3 secondes pour sprinter de 0 à 100 km/h, soit une demi-seconde de moins que l'hybride. En termes de vitesse de pointe, il surpasse ce dernier de 5 km/h et est le premier Cayenne à franchir la barre des 300 km/h.

En termes de dynamique latérale, il devrait être supérieur au Cayenne à batterie, et pas seulement à cause de l'embonpoint lié à l'électrification. Les ingénieurs ont consacré un effort important au châssis pour une variante du modèle. Par rapport au Cayenne Turbo, la carrosserie est jusqu'à 17 millimètres plus basse. En outre, la suspension pneumatique a été rendue plus rigide de 15 % et les caractéristiques des amortisseurs, de la direction et de la direction de l'essieu arrière ont été ajustées.

Il en va de même pour le système de stabilisation du roulis PDCC, qui "fonctionne désormais avec un logiciel de contrôle orienté vers la performance". Résultat : une plus grande stabilité, un meilleur contact avec la route et un comportement plus précis en virage à des vitesses plus élevées.

Le système Porsche Torque Vectoring permet d'obtenir des rapports de blocage plus élevés. Et l'essieu avant a également été affiné. Par rapport au Turbo Coupé, les jantes avant sont plus larges d'un pouce et il y a également 0,45 degré de carrossage négatif en plus. Cela donne au Pirelli P Zero Corsa (en 22 pouces), spécialement développé pour le Turbo GT, une plus grande surface de contact et lui permet de mieux s'agripper au sol. La décélération est assurée par les freins Kreamik, dans ce cas avec des étriers noirs en option.

Esthétiquement, le Porsche Cayenne Turbo GT se reconnaît non seulement à sa nouvelle peinture gris arctique (option), mais aussi à sa face avant dotée d'une lame et de plus grandes prises d'air. À l'extrémité du toit en carbone, on remarques des petites ailettes en carbone reposant dans le sens de la longueur contre le spoiler de toit. En dessous, on trouve une lèvre de spoiler élargie. Sa largeur est désormais de 50 millimètres (25 mm de plus que sur la Turbo), ce qui augmente l'appui de 40 kilos à vitesse maximale. Enfin, tout en bas, il y a un diffuseur de carbone.

À l'intérieur, la version Turbo GT séduit par ses nombreux éléments en Alcantara, ses panneaux centraux de sièges perforés, ses garnitures en noir mat et son volant en Alcantara avec des repères jaunes à 12 heures. Elle est également la première à bénéficier du dernier système d'infodivertissement appelé PCM 6.0.

Le Cayenne Turbo GT peut être commandé dès maintenant et arrivera chez les concessionnaires à la mi-septembre 2021. Les prix en Allemagne débutent à 196 078 euros. Reste maintenant à en prendre le volant pour vérifier son dynamisme sur la route.