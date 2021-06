Il ne vous aura pas échappé que désormais, comme quand on achète un smartphone, on ne regarde plus seulement les performances d'une voiture, mais également la puissance et/ou la facilité de son logiciel d'infodivertissement. Un outil devenu indispensable pour bien interagir avec les fonctions de votre voiture !

Ainsi les constructeurs automobiles lancent régulièrement de nouveaux logiciels d'infodivertissement, des assistants vocaux et des applications pour smartphones. Porsche ne fait pas exception à la règle et a présenté il y a quelques jours son Porsche Communication Management 6.0, une suite de logiciels conçus pour aider les occupants à personnaliser leur expérience de conduite.

Le PCM 6.0 offre une foule de nouvelles fonctions, avec une expérience qui commence par une présentation améliorée - nouvelles icônes, nouvelle police et nouvelles couleurs. Une information facile à lire est cruciale dans une voiture, mais jeter un coup d'œil à l'écran d'infodivertissement n'est qu'un mode d'interaction parmi d'autres. Porsche a également amélioré son système en y ajoutant des zones tactiles plus larges, afin que le conducteur n'ait pas à se déconcentrer de la route devant lui.

Galerie: Porsche Communication Management 6.0

2 Photos

Pour faciliter les choses encore, les passagers peuvent également renoncer à toucher l'écran grâce à une commande vocale améliorée. L'expression "Hey, Porsche" permet d'accéder à une multitude de fonctions telles que "J'ai besoin d'essence", qui donne l'ordre au système de navigation de lancer une recherche de stations-service. Parmi les autres fonctions contrôlables vocalement, citons les sièges massants, la climatisation et l'éclairage d'ambiance.

Autre caractéristique du PCM 6.0, sa nouvelle fonction de navigation intelligente qui permet non seulement de s'assurer que la carte la plus récente et la plus précise est téléchargée, mais aussi de calculer l'itinéraire en temps réel avec le trafic. Elle va même jusqu'à indiquer au conducteur l'importance du trafic dans une voie particulière.

Mais l'une des plus grosses nouveautés pour les utilisateurs de PCM 6.0 vient du fait que l'Apple CarPlay sans fil (précédemment disponible) ne sera plus le seul moyen de brancher son smartphone : Android Auto fait aussi son apparition ! Les conducteurs pourront également accéder à l'assistance vocale du PCM et aux assistants vocaux respectifs d'Android et d'Apple.

Aucun système d'infodivertissement n'est complet sans une application pour smartphone qui l'accompagne. L'application Porsche Connect permet aux conducteurs d'accéder à de nombreuses fonctionnalités du véhicule lorsqu'ils sont éloignés de leur voiture, notamment le verrouillage et le déverrouillage des portes à distance.

Les Porsche Taycan, et les Cayenne et Panamera hybrides, peuvent également régler la température intérieure à distance avec la possibilité de programmer le prérefroidissement/préchauffage pour les heures de départ prévues. Les clients pourront également suivre la pression des pneus, l'état du verrouillage des portes et bien plus encore depuis leur téléphone.

L'application gratuite Porsche Track Precision peut désormais s'afficher sur l'écran de la voiture via l'Apple CarPlay. Elle propose 300 circuits internationaux programmés, et permet de suivre les performances de la voiture.

L'une des fonctions les plus intéressantes, qui en est encore au stade du prototype, est Soundtrack My Life. Cette fonction fournit une bande sonore adaptée au parcours de la voiture et au style de conduite du conducteur. Selon Porsche, elle n'est pas basée sur des structures sonores classiques et s'apparente davantage à une musique de film, la bande sonore s'adaptant à la façon dont le conducteur accélère, freine et négocie les virages. Si Porsche décide de le produire, il sera intégré à l'application Porsche Connect.

Le PCM 6.0 arrivera cet été dans les 911, Panamera et Cayenne.