Le Porsche Cayenne est sur le point de recevoir des mises à jour. Nous apprenons aujourd'hui que la famille des Cayenne accueillera un nouveau membre, qui ne sera proposé qu'en Coupé. Son nom est inconnu à ce jour, mais il serait vendu au côté du Cayenne Turbo Coupé fort de 550 ch.

D'après nos confrères d'Autocar, ce nouveau venu sera plus puissant que le Cayenne Turbo Coupé. En effet, il bénéficierait de quelques dizaines de chevaux supplémentaires pour que sa puissance grimpe à 640 ch pour 850 Nm de couple. Aussi puissant soit-il, il ne dépassera pas le Cayenne Turbo S E-Hybrid et sa puissance folle de 680 ch. Il ne fera pas non plus de l'ombre au Lamborghini Urus qui verra prochainement sa motorisation gagner en puissance grâce à l'hybridation.

L'ingénieur en chef, Rico Löscher, promet que ce Cayenne est "le plus sportif à ce jour". Il est certes moins puissant que le Cayenne Turbo S E-Hybrid, mais il sera plus sportif et dynamique grâce à un centre de gravité plus bas, un pack aérodynamique actif en fibre de carbone et de plus grands conduits d'air pour mieux refroidir son moteur de huit cylindres.

Parmi les autres changements, attendez-vous à ce que l'aileron du toit soit modifié et qu'il y ait une double sortie d'échappement central comme nous pouvons l'observer à travers le teaser. Concernant ses performances, on s'attend à ce que ce Cayenne accélère de 0 à 100 km/h en moins de 4,0 secondes pour se dresser face à l'Audi RS Q8 par exemple. Sa vitesse maximale serait limitée à 300 km/h.

Les ingénieurs de Porsche auraient apporté des modifications à la boîte de vitesses à huit rapports afin qu'elle puisse encaisser l'afflux de couple ainsi qu'aux roues arrière directrices. De série, il aurait des freins en carbone-céramique. Nous en saurons plus prochainement, car Porsche devrait le dévoiler juste après cette campagne de teasing.