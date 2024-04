Porsche propose plusieurs versions de chacun de ses véhicules, y compris le Cayenne. Aujourd'hui, le GTS se veut encore plus séduisant grâce à une multitude d'améliorations. Cette version axée sur le conducteur ne bénéficie pas de l'électrification, mais il est plus puissant grâce à son moteur V8 biturbo, qui développe 40 chevaux et 40 Nm de couple supplémentaires.

Avec 500 ch et plus de 600 Nm de couple, le Porsche Cayenne GTS 2025 n'a besoin que de 4,4 secondes pour atteindre les 100 km/h. À fond, le grand SUV peut atteindre les 276 km/h sur piste. La puissance est acheminée vers les deux essieux via une boîte automatique à huit rapports qui dévoile des changements de vitesse plus rapides en mode Sport ou Sport Plus. Comme auparavant, la version GTS est disponible à la fois pour le SUV de forme conventionnelle et pour son frère "Coupé" à l'allure plus élégante.

Mais le nouveau GTS ne se résume pas à un V8 amélioré. Les ingénieurs de Porsche ont également modifié la suspension. Les roulements de l'essieu avant proviennent de la Turbo GT haut de gamme, pour une direction plus directe. La suspension pneumatique, de série et adaptée au GTS, abaisse la hauteur de caisse de 10 mm par rapport aux modèles Cayenne inférieurs. Moyennant un supplément, les futurs acquéreurs peuvent opter pour la stabilisation active du roulis.

Autre caractéristique du modèle phare Turbo GT: le circuit de refroidissement par eau séparé pour le système de transmission intégrale. Par ailleurs, le Cayenne GTS Coupé est doté d'un aileron arrière adaptatif et, en option, d'un échappement à embouts centraux. Porsche propose trois packs qui permettent d'économiser jusqu'à 25 kg, ce qui n'est pas grand-chose dans l'absolu. Le poids à vide n'est pas mentionné, mais l'ancien modèle affichait un poids substantiel de 2 271 kg.

Les changements visuels par rapport aux autres versions comprennent des prises d'air avant plus grandes, des étriers de frein rouges, ainsi que des phares et des feux arrière teintés. Porsche vend les modèles Cayenne GTS 2025 avec un Pack Sport Design de série qui noircit certains éléments extérieurs. L'aspect sombre est attribué aux extensions de passage de roue, aux entourages de fenêtres et aux bas de caisse. Sur l'ancien GTS, ces zones étaient de la même couleur que le reste de la carrosserie. En outre, les embouts d'échappement, auparavant noirs, sont désormais de couleur bronze foncé.

Les jantes RS Spyder Design de 21 pouces complètent les changements à l'extérieur. Dans l'habitacle, Porsche applique la microfibre Race Tex sur les cartes de porte, la garniture de toit, le volant et le centre des sièges réglables en huit directions. Les clients peuvent également opter pour les thèmes gris ardoise ou rouge carmin.

Les carnets de commandes s'ouvriront bientôt pour tous ceux qui sont prêts à débourser au moins 144 000 euros pour le Cayenne et 141 000 euros pour le Cayenne Coupé. Les concessionnaires recevront les premiers véhicules cet automne.