Voici le nouveau Cayenne Turbo E-Hybrid et cette nouvelle variante adopte les éléments de style de son plus récent cousin : le Cayenne restylé. Il s'agit également du SUV de la gamme le plus puissant de Porsche à ce jour, qui remplace la version Turbo précédente.

Sous le capot, que ce soit dans la version SUV ou Coupé, se trouve le moteur V8 bi-turbo de 4,0 litres. Il développe 599 chevaux et est associé à un moteur électrique de 174 chevaux. La puissance totale affiche 739 chevaux et 959 Nm de couple. Porsche affirme que le groupe moto-propulseur peut propulser le Cayenne Turbo E-Hybrid à 100 km/h en 3,7 secondes pour une vitesse de pointe de 295 km/h.

Ce modèle dispose d’une batterie plus grande, de 25,9 kilowattheures, que le constructeur automobile a monté sous l’espace de chargement. Porsche affirme qu'un nouveau chargeur embarqué de 11 kilowatts avec une source d'alimentation appropriée peut réduire le temps de charge de la batterie à moins de 2h30. D'autres améliorations augmentent l'autonomie électrique de la batterie, mais la marque allemande n'a pas encore divulgué ces chiffres.

Porsche contrôle la conduite grâce à la suspension pneumatique adaptative de série sur le SUV haute performance. La technologie à deux chambres et deux soupapes du système permet un réglage de la compression et du rebond, permettant à Porsche d'élargir l'écart entre les réglages Confort et Sport Plus. Le Porsche Torque Vectoring Plus est de série tandis que le Porsche Dynamic Chassis Control et la direction de l'essieu arrière sont disponibles en option.

Visuellement unique ?

Le Turbo E-Hybrid se démarque par sa face avant unique, dotée de prises d'air plus grandes (même si, oui, il ressemble à ses prédécesseurs). Des étriers de frein rouges et deux sorties d'échappement doubles complètent les améliorations visuelles de l'E-Hybrid qui est également équipé de série de phares LED HD-Matrix Design.

À l’intérieur, le SUV se démarque de manière subtil avec son volant GT Sport chauffant, ses intérieurs de porte et le tableau de bord en aluminium. Les sièges Sport en cuir sont réglables dans 18 directions et les sièges confort le sont dans 14.

Porsche propose également un nouveau chargeur sans fil climatisé de 15 watts. Pour le reste, le SUV reçoit les mêmes améliorations que le reste de la gamme Cayenne 2024 mise à jour, y compris le tableau de bord mis à jour qui comprend un écran conducteur incurvé de 12,6 pouces et un écran d'info-divertissement de 12,3 pouces.

Quid de son prix ?

Porsche indique que le Turbo E-Hybrid est disponible à la commande dès à présent mais il arrivera chez les concessionnaires au deuxième trimestre 2024. Son prix débute à 179 569 € et le coupé E-Hybrid est un peu plus cher, à partir de 183 049 €.

Le Cayenne d'entrée de gamme continue d'utiliser un moteur V6 turbocompressé de 3,0 litres développant 348 chevaux et 499 Nm de couple. Il est également beaucoup moins cher que ses frères et sœurs Turbo E-Hybrid, soit à partir de 95 407 €. Cependant, le Turbo E-Hybrid est plus abordable que le Cayenne Coupé Turbo GT à 212 417 €, qui développe 650 chevaux.