Porsche célèbre le 60e anniversaire de la 911 avec une paire de baskets en édition limitée. Fruit d'une collaboration entre Porsche Lifestyle Group et Puma, elles commémorent les versions classiques et modernes de la 911 et seront lancées lors d'un événement de prévente, spécial, le 5 septembre, dans le magasin éphémère Porsche de l'IAA Mobility à Munich.

La Retro Sneaker s'inspire de la silhouette classique, étroite et plate de la Porsche 911 S 2.5 de 1972. Les baskets sont composées de daim, de cuir lisse et d’une languette avec des surpiqûres rouges. Parée d'une couleur bleu clair, elle comporte le numéro de départ 56, qui rend hommage à l'une des voitures historiques de cette époque.

Une étiquette tissée sur la languette de la chaussure reproduit l'insigne de calandre de la Porsche 911 S/T, portant le logo des 60 ans de la 911 en noir et blanc. Seules 1 972 paires de Retro Sneaker seront produites, chacune étant numérotée individuellement.

L’inspiration du passé

La nouvelle Porsche 911 S/T 2024 en édition limitée s'inspire du modèle de 1972 de la voiture. De même, l’Heritage Sneaker présente un profil plus moderne inspiré de la Retro Sneaker. Finie dans une teinte bleu/gris, la chaussure en cuir lisse est basée sur la couleur extérieure de la voiture anniversaire 911 S/T, tandis que la doublure de la chaussure reprend le ton marron cognac de l'intérieur.

Le numéro de départ 63 fait référence à l'année de naissance de la Porsche 911, tout comme à l'ensemble de la série Heritage Sneaker, au cours de laquelle seules 1 963 paires seront fabriquées. Elle comporte également le logo 60 ans de Porsche 911 en couleur sur l'étiquette volante, qui est fabriquée à partir du même cuir que la partie extérieure de la chaussure.

La nouvelle 911 S/T est une version allégée de l'actuelle 992 avec des composants empruntés aux GT3 RS et GT3 Touring. Son prix démarre à 308 976 € (oui ça pique) sans les options. En revanche, Porsche n'a pas encore annoncé les prix des baskets Retro et Heritage.

