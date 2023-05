Renault continue de surfer sur la vague du virtuel et va lancer... une ligne de baskets ! Le constructeur français compte en effet produire des paires de sneakers s'achetant via NFT, qui auront la particularité de rendre hommage à l'emblématique R5 Turbo.

Baptisée "Racing Shoe5", cette paire est disponible dans six versions crées sur-mesure et limitée au total à 960 exemplaires. Chaque version comprend 160 paires, en référence à la puissance de la R5 Turbo (160 ch), et cinq d'entre elles puisent leur inspiration des différentes R5 Turbo ayant parcouru les routes de France et du monde.

Sur le site de la marque, il est ainsi indiqué que "l'inclinaison arrière de la chaussure fait référence au châssis de la voiture, l'intérieur est inspiré de la sellerie et les lacets font référence aux ceintures de sécurité".

Une sixième paire plus moderne

La sixième version de la chaussure a quant à elle été développée en partenariat avec R3NLT, la communauté web3 de Renault, et rend hommage à la R5 Turbo 3E, un concept-car 100% électrique dévoilé l'an dernier afin de fêter le 50e anniversaire de la R5.

On peut trouver ces chaussures uniquement sur Internet, sur le site nft.renault.com. L'on se retrouve alors sur une boutique virtuelle. Unique et numérotée, la paire de chaussures ne sera fabriquée qu'après avoir acheté sa version NFT, au prix de 265 €.

Arnaud Belloni, directeur global marketing de la marque Renault, a commenté :

"Le deuxième drop NFT de Renault est une occasion unique pour les fans de la marque de se procurer une paire de sneakers exclusive, de profiter d'une expérience immersive en 3D et également de vivre une rencontre exclusive avec les designers de la marque au Centre de recherche et développement Renault. Les possesseurs auront également accès à une collection de merchandising exclusif et personnalisable."

Pour les membres de R3NLT, il sera possible de s'offrir ces chaussures dès le lundi 15 mai. Le lendemain, ceux qui se seront inscrits en amont pourront également accéder en avant-première à la vente. Pour ceux qui ne cochent aucune de ces cases, il faudra patienter jusqu'au mercredi 17 mai.