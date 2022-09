Dans la lignée de la Renault 5 Turbo et de la Turbo 2, Renault revisite sont passé sportif à travers le prisme de l'électrique. À l'instar de la Porsche Taycan, cette voiture sans moteur à combustion porte quand même le nom de "Turbo", suivi ici de "3E" pour signaler qu'il s'agit de la troisième de la lignée et qu'elle est équipée d'une motorisation 100% électrique.

Le concept est un dérivé haute performance du prototype Renault 5 que nous avons vu au début de l'année dernière.

Le showcar aux couleurs flashy semble tout droit sorti de l'univers de Cyberpunk 2077 et possède un aileron arrière que l'on peut repérer à un kilomètre. Comme ses prédécesseurs à essence, la nouvelle R5 Turbo 3E est dotée d'une propulsion arrière. Renault a installé deux moteurs électriques - un pour chaque roue à l'arrière - et a placé la batterie lithium-ion de 42 kWh au milieu, sous le plancher. Une disposition qui rappelle celle du moteur central des Turbo et Turbo 2.

Les spécifications techniques sont tout aussi impressionnantes que le style ultra-agressif. Selon le constructeur tricolore, les deux moteurs électriques développent une puissance totale de 375 chevaux et un couple de 700 Nm : assez de muscle pour passer de 0 à 100 km/h en trois secondes et demie et atteindre une vitesse de pointe de 200 km/h.

La Renault R5 Turbo 3E repose sur des roues de 19 pouces à l'avant et de 20 pouces à l'arrière et pèse 980 kg avant d'ajouter l'encombrante batterie qui pèse 520 kg. Vous obtenez ainsi une voiture électrique à hayon qui pèse 1500 kg, ce qui n'est pas si mal dans l'absolu. Pour recharger complètement la batterie, il faut compter environ deux heures avec un chargeur 380V/32A.

Construit sur un châssis tubulaire, le concept électrique est équipé d'arceaux de sécurité approuvés par la FIA et d'un mode Drift dédié, avec l'indispensable levier de frein à main vertical. Pour capturer toute l'action lorsque vous êtes sur le côté, la R5 Turbo 3E dispose de pas moins de 10 supports de fixation pour les caméras qui peuvent être installées à l'intérieur et à l'extérieur.

La carrosserie de la R5 Turbo 3E mesure 2,02 mètres de large, soit 25 cm de plus que celle de la Turbo 2, ce qui lui donne une allure imposante. En longueur, comptez 4006 mm, aileron arrière compris, et 1,32 m de haut, avec un empattement de 2,54 m. Les pneus avant sont des 225/35 R19, tandis que les pneus arrière sont des 325/25 R20.

Renault exposera la R5 Turbo 3E le mois prochain au Mondial de l'Automobile de Paris 2022. Bien qu'il n'y ait aucun plan pour mettre le concept en production, la division performance de l'entreprise, Alpine, travaille sur un dérivé haute performance de la Renault 5 électrique.