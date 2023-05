L'EQA original de 2017 était un concept de hatchback électrique avant que le nom ne soit réutilisé pour un crossover alimenté par batterie en 2021. Mercedes pourrait réutiliser le nom pour un troisième style de carrosserie dans les années à venir en introduisant une berline EQA.

On voit ici un premier prototype d'une berline élancée de type CLA qui se débarrasse du moteur à combustion. Il a été surpris en train de faire des essais dans les rues d'Allemagne alors qu'elle portait un mélange de pièces provisoires et définitives.

Mercedes EQA Sedan photos espion

À l'instar des modèles Mercedes plus grands et plus chers, il est doté de poignées de porte affleurantes pour une meilleure circulation de l'air afin d'augmenter l'autonomie. Les poignées arrière dépassent en fait de la carrosserie même si la voiture est en mouvement, mais ce ne sera évidemment pas le cas sur l'EQA de série (nom non confirmé).

Si vous vous demandez pourquoi les phares et les feux arrière ont l'air si étranges, c'est parce qu'il s'agit d'éléments temporaires qui ne seront pas utilisés dans la version finale.

Combinez ces feux bizarres avec les petites roues et le camouflage épais et vous obtenez une berline compacte qui n'est pas facile à regarder. Il est toutefois trop tôt pour tirer des conclusions sur le design de la voiture, car ce prototype est loin d'être le produit que les clients pourront acheter dans environ deux ans. Certains des artifices aérodynamiques que nous avons vus sur l'élégant concept Vision EQXX pourraient être repris.

La petite berline reposera sur la future plateforme MMA de Mercedes, développée principalement pour les VE tout en faisant des compromis du côté des moteurs à combustion interne.

Cela ne manquera pas de faire sourciller les fans de la marque de luxe allemande, dont l'un des slogans est "The Best or Nothing" (le meilleur ou rien). La future CLA ne sera pas en concurrence interne avec la Classe A Berline puisque cette dernière ne devrait pas recevoir de nouvelle génération.

Si l'on en croit les rumeurs, elle ne portera peut-être pas le nom "EQA", puisque des rapports indiquent que Mercedes abandonnera progressivement l'appellation "EQ" en 2024. Cela signifie-t-il qu'elle s'appellera simplement "CLA" ? Si c'est le cas, la logique veut qu'il s'agisse d'un nom plus complexe pour distinguer les versions purement électriques de celles équipées d'un moteur essence/diesel.