L'année dernière, Ken Block avait pour objectif d'établir un nouveau record général à Pikes Peak au volant d'une curieuse Porsche 911 rose appelée Hoonipigasus. Malheureusement, cet objectif n'a pas été atteint et le monde a perdu la star des sports d'action en janvier dans un accident de motoneige. Cependant, la Porsche de 1 400 ch est toujours en vie et, cette année, à Pikes Peak, elle gravira la colline avec Block au volant. Pas Ken, mais sa fille de 16 ans, Lia. Récemment, Lia a partagé la nouvelle avec le monde entier sur Instagram. Cependant, il ne s'agira pas d'une course officielle chronométrée, car elle explique qu'elle a encore besoin d'un peu plus d'expérience avant de courir jusqu'au sommet.

Pour vous rafraîchir la mémoire, la Hoonipigasus est un véhicule aux proportions épiques, et pas seulement parce qu'elle embarque un moteur flat-six de 1 400 chevaux dans une voiture de moins de 1 000 kg. Construite par BBi Autosport, il s'agit techniquement d'une 911 à moteur central conçue spécifiquement pour la célèbre course de côte. Elle utilise un système astucieux de suspension réglable en hauteur qui fonctionne automatiquement à l'aide de coordonnées GPS, montant ou descendant selon les besoins pendant la course de la voiture vers les nuages. Naturellement, elle est équipée d'une transmission intégrale et, pour ceux qui s'interrogent sur le nom (et la couleur), il s'agit d'un hommage à la Porsche 917/20 de 1971, affectueusement surnommée "Pink Pig" (cochon rose).

Ken Block se préparait à battre un record lors de la course de côte de Pikes Peak l'année dernière, la 100e édition de l'événement annuel, lorsqu'une panne de moteur l'a emporté avant le début des essais chronométrés. Lia se ménagera probablement pour la 101e édition, bien qu'elle ait une grande expérience des mégapuissances au volant de la Mustang Hoonicorn contre de nombreux concurrents, mais en ligne droite.

En revanche, les virages et les rallyes par étapes ne lui sont pas inconnus. N'oublions pas la pratique du drift qu'elle a reçue avec son père à l'âge de 13 ans, et elle mène actuellement une saison fructueuse au sein de la Green APU American Rally Association, au volant d'une Subaru BRZ dans la catégorie Open 2WD. Elle a récemment terminé première de sa classe à l'Olympus Rally 2023 et est actuellement deuxième au classement général en O2WD.