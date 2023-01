Le monde de l'automobile et des sports mécaniques était choqué d'apprendre début janvier la tragique disparition de Ken Block dans un accident de motoneige aux États-Unis. La marque Hoonigan, que la star du rallye gérait depuis quelques années, a récemment publié une vidéo (disponible au sommet de l'article) rendant hommage au roi du drift.

Il est facile d'imaginer à quel point cette vidéo a dû être difficile à réaliser. Dans la première moitié de celle-ci, l'équipe de Hoonigan explique qu'elle continuera à travailler sur de nouveaux projets, ce qui est selon elle la meilleure manière de faire vivre la mémoire de Ken Block. À ce sujet, plusieurs vidéos mettant en scène le pilote, tournées avant sa mort, seront publiées dans les semaines à venir.

La deuxième partie de la vidéo, qui débute au bout de 4 minutes et demie, compile des images touchantes. On y voit certaines des premières apparitions de Ken Block devant une caméra ainsi que des moments plus intimes, partagés avec sa femme et ses enfants. On retrouve également ses cascades et Gymkhanas les plus impressionnants, au volant de différentes Ford et Subaru.

La vidéo se conclut par la phrase suivante, prononcée par Block.

"J'imagine que mon héritage, ce serait que j'aime les trucs créatifs et amusants. Je ne prends pas la vie trop au sérieux. En fin de compte, j'essaie de pousser les gens à être créatifs et à vivre une vie amusante. Et ne soyez pas un connard."

Après la mort de Ken Block, sa famille a fondé l'Institut 43 afin de soutenir les personnes qui ne disposent pas du nécessaire pour se développer et connaître le succès. La fondation cherchera des opportunités professionnelles pour le "réseau de créatifs, de chefs d'entreprise, d'experts en marketing, d'athlètes de haut niveau et d'artistes que Ken a bâti au cours de sa carrière, longue de plusieurs décennies."