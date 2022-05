Le roi de la saga Gymkhana est de retour avec un nouveau modèle, et quel modèle. Pour célébrer la centième édition de la course de côte de Pikes Peak qui se déroulera le 26 juin prochain, Ken Block participera à l'épreuve au volant d'une Porsche Hoonipigasus.

Que se cache-t-il derrière ce drôle de nom ? Il s'agit d'une association entre Hoonigan Racing Division, l’équipe fondée en 2010 par Ken Block pour participer au WRC et au Championnat du monde de rallycross, de "Pig", en référence à la fameuse "Pink Pig", la Porsche 917/20 ayant disputé les 24 Heures du Mans en 1971, et de "Pegasus", le symbole du sponsor Mobil 1.

Le modèle possède une fiche technique assez impressionnante, avec pas moins de 1400 chevaux sous le capot et, surtout, seulement 1000 kg sur la balance grâce à l'usage de matériaux en carbone et d’appendices aérodynamiques légers. Le moteur est évidemment un flat-six, mais un 4,0 litres bi-turbo installé en position centrale arrière. Il s'agit bien évidemment d'une quatre roues motrices.

Le préparateur BBi Autosport, un spécialiste de Pikes Peak avec huit podiums et cinq victoires de catégorie au Colorado, s’est chargé de la préparation de la voiture. Un système de suspensions utilisant les données GPS de la montée de l’année précédente sera monté pour adapter le comportement des roues sur chaque virage.

"Pikes Peak est l’une des principales raisons qui m’ont poussé à devenir pilote de rallye", explique Ken Block. "La liste des pilotes qui ont couru et remporté cette course de côte inclut beaucoup de mes héros : Walter Röhrl, Ari Vatanen, Michèle Mouton, Sébastien Loeb et Rod Millen pour n’en citer que quelques-uns."

"J’ai toujours voulu avoir une chance de courir à Pikes Peak au plus haut niveau, et de prétendre à la victoire au général. Maintenant que notre équipe et BBi Autosport ont créé cette incroyable Porsche, nous avons une bonne chance d’y parvenir."