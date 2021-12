Nous vivons aujourd'hui dans un monde sérialisé, avec des plateformes de streaming qui tirent d'une série un nombre parfois infini d'épisodes. Ken Block, l'homme qui a fait du drift un divertissement, se prête également au jeu avec la série "Hoonicorn vs The World", où sa Mustang AWD de 1400 chevaux se mesure à de surpuissantes sportives.

Mais cette fois, ce n'est pas le protagoniste des Gymnkhana qui est au volant, mais sa fille, Lia, 14 ans, initiée à l'art sacré du drift par son père et désormais capable de dompter la puissance démentielle de la Mustang Hoonicorn, qui participe dans cette vidéo à une course de dragster avec une Tesla Model S Plaid.

L'électrique face au thermique

Si cela vous semble être une comparaison assez inégale, rappelez-vous de la fiche technique de la Model S Plaid : trois moteurs électriques pour un total de 1020 chevaux et un 0 à 100 en moins de deux secondes. Des chiffres semblables à ceux d'hypercar, mais sous la robe d'une berline. Mais seront-ils suffisants pour battre un "monstre" comme la Ford Mustang de Ken Block ?

Les 400 chevaux supplémentaires de la Mustang comptent certainement, tout comme le poids : 1359 kilos pour la Hoonicorn, 2161 pour la Model S la plus puissante jamais créée. 800 kilos de différence, mais avec un avantage de poids pour la Tesla : un couple instantané de 1450 Nm. Mais qu'est-ce que cela donne en pratique ?

Trois manches serrées

Dans la première manche, sur une piste de 300 mètres, la Model S Plaid est partie légèrement en tête et la jeune Lia Block a dû mettre les bouchées doubles pour terminer juste devant. Un résultat impressionnant si l'on considère que la Model S Plaid est une voiture de série qui peut être achetée par n'importe qui.

Pour la deuxième manche, la Model S a été placée légèrement devant la Hoonicorn, tandis que le parcours a été raccourci pour permettre à la berline électrique de tirer le meilleur parti de son couple. Et elle gagne logiquement haut la main.

Dans la troisième et dernière manche, le parcours est de nouveau raccourci, mais les voitures partent au même niveau. Résultat : la Hoonicorn l'emporte d'un cheveu. Ce duel restera sans doute pour longtemps comme le plus serré de la série "Hoonicorn vs The World".