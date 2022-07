Si vous avez toujours rêvé de conduire la légendaire Ford Mustang Hoonicorn de 1965 de Ken Block, votre rêve va bientôt − en partie − s'exhausser. Grâce à l'entreprise américaine Team Associated qui vient de présenter un modèle à l'échelle 1:10, vous pourrez prendre les commandes d'une version miniature de la légendaire Mustang Hoonicorn, mais avec un petit moteur électrique et une télécommande.

Disponible à l'achat sous différentes versions, ce modèle s'affiche à un prix de départ de 388 euros pour la version de base, auquel il faut ajouter la télécommande et les piles. Le kit complet est disponible moyennant 585 euros.

À échelle réduite mais réaliste

La Mustang de Ken Block à l'échelle 1:10 est construite sur un châssis dédié appelé Apex2 et mesure 45,8 cm de long pour 20 cm de large. Elle est équipée de trois différentiels, d'une boîte de vitesses avant et d'un soubassement étanche pour empêcher les quelques débris de venir s'engouffrer sous la voiture, notamment lors des phases de glisse.

La miniature est équipée d'un moteur électrique Reedy SC500X et peut être customisée par ses propriétaires grâce à plusieurs accessoires disponibles au catalogue de Team Associated, comme des batteries supplémentaires, un moteur plus puissant ou encore des fluides et des suspensions de rechange.

Prix et disponibilité

Team Associated propose la Hoonicorn RC sous deux versions. La première est proposée au prix de 588 euros et le kit intègre un moteur électrique, le récepteur, la télécommande et la carrosserie aux couleurs du modèle original.

La deuxième version, plus chère, est accessoirisée et déjà équipée de tout ce dont un conducteur professionnel aurait besoin, comme un chargeur et une batterie supplémentaires. Ce kit est proposé par Team Associated au prix de 677 euros, pas vraiment bon marché, mais beaucoup moins cher que le kit de base sans accessoires, proposé à 388 euros.