Pour coïncider avec la sortie au cinéma de "No Time To Die", le 25ème film de la saga James Bond, Aston Martin présente une DB5 un peu spéciale. Il ne s'agit pas d'une DB5 ordinaire, mais d'une réplique du modèle conduit par James Bond, avec les mêmes accessoires et un moteur électrique.

Disponible à seulement 125 unités, il faudra débourser la modique somme de 90 000 livres, soit environ 105 000 euros, pour s'offrir un exemplaire.

Une vraie "petite" Aston Martin

Cette DB5 est le fruit d'une collaboration entre The Little Car Company, Aston Martin et EON Productions. La voiture arbore la couleur emblématique Silver Birch et son design est directement dérivé de l'Aston Martin originale, qui a été scannée en 3D pour fabriquer cette reproduction 33 % plus petite que l'originale.

Une grande partie de l'instrumentation est identique à celle de la voiture de l'agent 007, mais certaines jauges ont été adaptées et modernisées. Par exemple, compte tenu de sa motorisation électrique, les jauges de température du carburant et de l'huile ont été remplacées par des jauges pour la tension de la batterie et la température du moteur électrique.

En outre, la DB5 Junior a été redessinée en cabriolet afin de pouvoir être pilotée par un adulte avec un enfant à ses côtés. Il existe également différents modes de conduite pour gérer l'autonomie de 80 kilomètres et divers "easter eggs" relatifs à la saga 007. Elle est également équipée de freins à disque Brembo et d'amortisseurs Bilstein. Le petit moteur électrique développe 16 kW, soit environ 22 chevaux.

Les gadgets "indispensables"

Cette incroyable petite Aston Martin a été mise au point par Chris Corbould, le directeur des effets spéciaux de la saga, qui a travaillé sur 15 films James Bond depuis les années 1980. Le superviseur des cascades a aussi travaillé avec l'entreprise Little Car Company pour développer quelques gadgets. Parmi eux, nous retrouvons, par exemple, une (fausse) mitrailleuse Gatling et la fameuse commande pour déclencher un écran de fumée.

Bien que la DB5 Junior ne soit pas homologuée pour la route, chacun des 125 clients sera automatiquement inscrit au club des propriétaires d'Aston Martin et pourra participer à des événements exclusifs, notamment sur circuit.

Pour acquérir ce modèle, vous devrez vous connecter au site internet de The Little Car Company et y effectuer un premier dépôt. Sachez que la DB5 Junior n'est pas la première DB5 développée par l'entreprise, un premier modèle, deux fois moins cher, et toujours de la même taille, a été produit à 1059 unités.