Aston Martin a l'intention d'élargir sa gamme DBX pour y inclure des variantes hybrides, et une nouvelle série de photos espion nous donne un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

À première vue, il n'y a aucun changement extérieur puisqu'il a tout l'air d'un DBX "ordinaire". Cependant, les photos montrent le prototype avec un autocollant jaune au niveau de la lunette arrière, informant ainsi les services de sécurité du Nürburgring que ce modèle possède un groupe motopropulseur électrifié.

La semaine dernière, le PDG d'Aston Martin, Tobias Moers, a révélé que le DBX micro-hybride arriverait avant la fin de l'année, le modèle qui nous intéresse aujourd'hui devrait donc ainsi être son prototype. Nous nous attendons à la présence d'un six cylindres en ligne de 3,0 litres de cylindrée associé à un petit moteur électrique. Concernant son niveau de puissance, la firme de Gaydon n'a encore rien officialisé, mais il devrait se situer sous les 550 chevaux de la version V8 que nous connaissons déjà.

Certains pourraient croire qu'il s'agit plutôt du prototype de la version hybride rechargeable, mais l'absence de trappe de recharge nous fait plutôt penser le contraire. De plus, le DBX PHEV n'est pas attendu avant 2023. Ce modèle devrait associer le V8 4,0 litres bi-turbo de chez Mercedes-AMG à un moteur électrique afin de développer une puissance cumulée de 700 chevaux, avec une puissance de crête pouvant atteindre jusqu'à 800 chevaux via un overboost.

La version micro-hybride sera l'une des nombreuses variantes du DBX qu'Aston Martin proposera d'ici 2024. Parmi les autres versions proposées, il devrait y avoir une version dotée de sept places et une autre plus sportive. Le DBX est essentiel au succès de la marque, puisqu'il représente plus de la moitié des ventes mondiales d'Aston Martin moins d'un an après son arrivée.