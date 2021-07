L'année 2020 fut pour le moins tourmentée pour Aston Martin, avec une crise sanitaire qui a, comme pour beaucoup de constructeurs, été compliquée au niveau des livraisons, mais aussi avec des changements dans les hautes sphères et l'arrivée de Lawrence Stroll comme actionnaire majoritaire. Cela a donc entraîné un changement de direction, avec l'arrivée de Tobias Moers, l'ancien patron de Mercedes-AMG, à la tête de la firme anglaise.

Outre ces changements en interne, Aston Martin a dû conjuguer avec la crise et un lancement très important, peut-être le plus important de ces dernières années, avec le DBX. Quelques mois après ses débuts, les premiers résultats commencent à porter leur fruit, même s'ils ne sont pas encore repassés dans le vert. Disons que la marque a ralenti ses pertes puisque, au cours du second trimestre 2021, la perte après impôt est de 58 millions d'euros, contre 138 millions sur la même période de 2020. Rappelons qu'à cette période l'an passé, Aston Martin était aussi au plus fort de la crise.

Mais l'arrivée du DBX s'est déjà fait ressentir au niveau des ventes, puisqu'au cours du second trimestre 2021, la marque a livré 1548 voitures, dont la moitié de DBX. Aston Matin espère écouler 6000 voitures en 2021, puis 10 000 d'ici 2024 ou 2025. D'ici là, le DBX aura eu le droit à de nouvelles variantes, de quoi séduire davantage de clients, tandis qu'une partie de la gamme sera aussi électrifiée. La marque va profiter de la banque d'organes de Mercedes-AMG grâce à un partenariat, la firme allemande ayant en échange pris 20 % du capital d'Aston Martin.

"Nous continuons à publier des résultats conformes à nos projets pour améliorer la rentabilité. Nous fonctionnons désormais avec le bon niveau d'offre pour répondre à la demande pour nos produits", a déclaré dans un communiqué Tobias Moers, le patron d'Aston Martin.