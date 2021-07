Il y a du changement dans la gamme Aston Martin pour les modèles du millésime 2022. En effet, la firme de Gaydon vient de dévoiler quelques nouveautés pour certains de ses véhicules, et notamment une simplification de la gamme pour un peu plus d'homogénéité et de cohérence entre les produits.

Ainsi, l'Aston Martin DB11 perd son suffixe AMR (pour Aston Martin Racing), peu adapté à ce coupé, qui est plus une GT qu'une vraie sportive, mais conserve son V12 5,2 litres bi-turbo dont la puissance est de 639 chevaux. Du côté de la version V8 4,0 litres bi-turbo, la puissance passe de 510 à 535 chevaux, pour le coupé comme pour le cabriolet, afin d'établir une sorte de hiérarchie avec la Vantage qui développait jusqu'ici le même niveau de puissance que la DB11 V8.

Autre petit changement dans la gamme, l'Aston Martin DBS n'est plus Superleggera, mais DBS tout court. Ce nom, qui était repris des Aston Martin carrossées par l’atelier italien Touring dans les années 1960, disparaîtra donc du capot des DBS MY2022, et il n'y a rien de vraiment scandaleux dans le sens où, avec 1693 kilos à sec pour le coupé et 1863 kilos pour la version Volante, il n'y avait rien de vraiment "Superleggera". Sous le capot, nous retrouvons toujours le V12 5,2 litres bi-turbo qui développe la bagatelle de 725 chevaux.

Comme énoncé plus haut, Aston Martin se dote également d'un nouveau configurateur qui, comme celui de Pagani, repose sur le moteur graphique Unreal Engine du studio de développement de jeux vidéo Epic Games. L'occasion de constater en le parcourant qu'il y a quelques petites nouveautés pour certains modèles, comme de nouvelles jantes pour la DBS et la Vantage, tandis que le catalogue d’options du DBX s’enrichit de nouvelles jantes de 23 pouces, d’un chargeur sans fil et des sièges Sport Plus que nous retrouvons aussi sur le DB11.