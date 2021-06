Pour faire vivre l'actualité d'un produit et continuer de donner envie aux clients, les marques regorgent d'inventivité, surtout quand elles ont la chance d'avoir un passé prestigieux. C'est par exemple le cas de Porsche, qui n'hésite pas à mettre en avant ses modèles d'antan via des réinterprétations plus modernes caractérisées par des séries spéciales.

Du côté de chez Aston Martin, c'est également le cas, et le constructeur anglais est particulièrement friand des dates d'anniversaire faisant écho à d'illustres modèles du passé. C'est le cas avec la série spéciale qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la nouvelle A3 Vantage Roadster façonnée par le département de personnalisation de la marque, Q by Aston Martin. Cette série spéciale célèbre les 100 ans de l'A3, le véhicule le plus ancien de la marque existant à ce jour.

Il y a tout juste 100 ans, le châssis n°3 (connu sous le nom de A3 donc) franchissait les portes du site d'assemblage d'Abingdon Road dans le quartier de Kensington, à Londres. Le modèle que vous voyez en photo est particulier à plus d'un titre, puisqu'il est le troisième des cinq prototypes assemblés par la marque avant le lancement du modèle de série. Il fut même utilisé régulièrement par le co-fondateur d'Aston Martin, Lionel Martin.

Contrairement à la Vantage Roadster et son gros V8 4,0 litres bi-turbo de 510 chevaux, l'A3 ne possède qu'un petit bloc quatre cylindres 1,5 litre de 11 chevaux. Cela ne lui a pas empêché de signer plusieurs records de vitesse, dont celui de l'Essex Motor Club Kop Hill Climb en 1922, ainsi qu'un tour du tracé de Brooklands en 1923, à la vitesse moyenne de 84,5 mph, soit environ 137,438 km/h.

Pour commémorer ce centenaire, Aston Martin dévoile cette édition spéciale baptisée A3 Vantage Roadster. La voiture se dote les finitions extérieures qui font écho à l'A3. Nous retrouvons des jantes de 20 pouces en finition noir brillant abritant des étriers de freins couleur bronze. De son côté, l'habitacle reçoit un habillage en cuir Obsidian Black et Chestnut Tan, tandis que des lettrages utilisent la même typographie que celle de 1921.

Cette série spéciale sera présentée officiellement au public le 26 juin au Dallas Burston Polo Club de Southam, dans le Warwickshire, dans le cadre des célébrations du centenaire du modèle A3 organisées par AMHT avec le soutien du Aston Martin Owners' Club. Trois exemplaires seront fabriqués seulement.