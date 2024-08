L'Aston Martin Vantage, utilisée comme voiture de sécurité en Formule 1, s'est encastrée dans le mur ce jeudi lors d'essais de routine avant la course de ce week-end à Monza. Aucun des occupants n'a été blessé, mais la cause de l'accident demeure un mystère.

La vidéo de l'accident montre le pilote, Bernd Maylander, perdre le contrôle de la voiture alors qu'il aborde la célèbre Parabolica, l'un des virages les plus rapides du circuit. L'Aston décroche de l'arrière à grande vitesse et poursuit sa course jusqu'à heurter les barrières.

Les théories fusent

La nature étrange de l'incident (la façon dont la voiture s'est déplacée lors du freinage) a enflammé Internet avec des théories selon lesquelles l'accident aurait pu être causé par un problème mécanique plutôt que par une erreur du pilote. Certains suggèrent que les freins de l'Aston Martin auraient surchauffé et que Maylander aurait volontairement déclenché une glissade pour tenter de ralentir la voiture.

"Il y a eu un incident sur la piste avec la voiture de sécurité de la FIA aujourd'hui à Monza", a déclaré la FIA dans un communiqué.

"Aston Martin enquête sur la cause mais peut confirmer que le pilote et le passager vont bien. Il y a une voiture de sécurité supplémentaire sur le circuit et cela n'aura pas d'impact sur l'événement du week-end."

Ce n'est pas la première fois que des incidents surviennent avec les voitures de sécurité. Au Grand Prix du Brésil 2002, l'allemand Nick Heidfeld avait percuté la portière de la voiture médicale Mercedes (voir ci-dessous) garée quelques instants avant que le pilote Alex Ribeiro ne sorte, évitant de justesse une blessure grave. Deux ans plus tôt, au Grand Prix de Monaco, Ribeiro avait percuté la voiture médicale contre les barrières lors d'un essai, le samedi même.