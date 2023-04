La toute-conquérante AMG One l'a encore fait, fracassant un autre record du tour. Après avoir été sacrée voiture de série la plus rapide au Nürburgring, au Red Bull Ring et à Hockenheim l'année dernière, l'hypercar à moteur F1 a ajouté la piste de Monza dans son armoire à trophée.

Le pilote d'usine Mercedes-AMG, Maro Engel, n'a eu besoin que de 1'43"902 pour boucler un tour du célèbre circuit italien, à "seulement" 25 secondes du meilleur tour jamais réalisé par une Formule 1 sur ce tracé (1'18"887 par Lewis Hamilton en 2020, également sur une Mercedes).

AMG affirme avoir amélioré le record précédent de 12 secondes, le site Web Fastest Laps répertoriant la Porsche 911 GT3 RS à 1'55"30. Le One a effectué le tour dans les spécifications homologuées pour la route, équipé de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO spécialement conçus pour la bête électrifiée. Malheureusement, Mercedes n'a pas encore publié de séquences vidéo du tour record.

Un monstre de puissance et de technologie

La Valkyrie, d’Aston Martin, est la seule voiture à laquelle nous pouvons penser qui a une réelle chance de détrôner l'AMG One, mais le rival britannique n'a pas essayé d'établir de nouveaux records de piste. En attendant, la machine de performance phare de Mercedes règne en maître, grâce à son moteur V6 turbocompressé complexe de 1,6 litre et à quatre moteurs électriques produisant une puissance combinée de 1 048 chevaux.

Nous vous rappelons que l'AMG One offre une accélération vertigineuse en atteignant les 100 km/h en 2,9 secondes et en parcourant le 0 à 200 km/h en 7 secondes (pour une vitesse maximale de 352 km/h). Son moteur six cylindres tourne à 11 000 tr/min et doit être reconstruit et est si puissant qu’il doit être reconstruit tous les 50 000 kilomètres, bien que nous soyons presque certains que peu d'entre eux rouleront autant.

Assemblé à la main, le One est limité à seulement 275 exemplaires et est assemblé dans les installations d'AMG à Coventry, au Royaume-Uni, mais le groupe motopropulseur hybride provient de la division Mercedes‑AMG High Performance Powertrains à Brixworth. Une unité de production dédiée a dû être créée en collaboration avec Multimatic, et chaque voiture passe par pas moins de seize stations d'assemblage et de test.