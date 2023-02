Teasée l'an passée par le constructeur allemand, la Porsche 911 GT3 RS Tribute To Carrera RS a été dévoilée dans sa version finale. Cette déclinaison de la 911, uniquement proposée sur le marché américain, rend hommage à la Carrera RS de 1973, avec une livrée reprenant ses couleurs.

Cette 911 GT3 RS ne sera disponible qu'en blanc, avec des accents "vert python" sur les rétroviseurs, les roues en magnésium et le bas de caisse. Ce vert apparaît aussi sur les dérives latérales de l'aileron arrière avec un drapeau américain, marquant définitivement le marché auquel ce modèle est destiné.

Galerie: Porsche 911 GT3 RS Tribute To Carrera RS

12 Photos

Dans l'habitacle, le vert est présent d'une façon plus discrète, à travers des surpiqûres la sellerie. Plusieurs parties sont laissées en fibre de carbone, ce qui est également le cas à l'extérieur de la voiture, notamment sur le capot et pour l'aileron arrière.

Côté moteur, Porsche propose son six cylindres à plat atmosphériques de 4,0 L, développant 518 chevaux avec 465 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h se fait en 3,2 sec, avec une vitesse de pointe annoncée à 296 km/h.

La Porsche 911 GT3 RS Tribute To Carrera RS sera proposée à 314 000 dollars (294 000 euros au taux de change actuel), un prix qui comprend deux miniatures 1:43, de la GT3 RS 2023 et de la Carrera RS de 1973, ainsi qu'une couverture de la voiture et une montre Porsche Design conçue pour l'occasion. De quoi justifier le prix nettement plus élevé que pour la GT3 RS "de base" à 223 800 dollars (209 700 euros) dans le pays.

La Porsche 911 GT3 RS Tribute To Carrera RS sera visible par le public pour la première fois à l'occasion des 12 Heures de Sebring du 15 au 18 mars. Porsche sera engagé dans la catégorie principale avec son prototype LMDh.