Porsche se prépare à dire adieu aux moteurs thermiques pour ses 718, la prochaine génération du Boxter et Cayman n'étant prévus qu'en 100% électriques. Avant son lancement en 2025, le cabriolet a été aperçu près du Cerle Arctique pour des essais sur neige, en laissant échapper des sons futures en raison du haut-parleur rendu obligatoire dans de nombreux pays pour alerter les piétons et cyclisme.

Encore très camouflé, le prototype semblait encore abriter son moteur central, même s'il n'y a aucun quatre cylindres à plat turbo ou six cylindres à plat atmosphérique derrière les sièges. Et après la blague du badge TDI placé sur le futur Taycan, Porsche continue à s'amuser avec de fausses sorties d'échappement, naturellement factices sur ce modèles électrique.

Photos espion : Porsche Boxster électrique

32 Photos

Comme Porsche en a l'habitude, ce Boxter zéro émission est intelligemment déguisé pour se faire passer pour le cabriolet 718 actuellement au catalogue et il est difficile de dire si toutes les pièces de carrosserie sont définitives. Il est de toute façon trop tôt pour parler du design puisque de nombreux détails pourraient être cachés sous le camouflage.

Ce nouveau Boxter ne sera pas basé sur la plateforme utilisée pour les 718 actuelles mais sur une architecture développée spécifiquement pour les sportives les plus petites de Porsche, même si certaines pièces seront empruntées à d'autres modèles. Ce Boxter devrait utiliser des pièces de la nouvelle Premier Platform Electric (PPE) sur laquelle Porsche et Audi travaillent pour le Macan EV et le Q6 E-Tron.

Quand le Boxter et le Cayman seront dévoilés sans moteurs thermiques, on peut s'attendre à un moteur électrique unique sur l'essieu arrière. Il sera intéressant de voir si des versions plus haut de gamme feront place à second moteur. Quant à la 911, Porsche n'a pas prévu de lancer une déclinaison électrique au cours de cette décennie, mais une version hybride basée sur la génération 992 devrait arriver rapidement.