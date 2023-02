La Porsche Taycan, le premier véhicule entièrement électrique de série de la marque a été présentée dès 2019 Porsche sait que le marché est en constante évolution et il travaille sur un restylage du véhicule à zéro émission afin de le garder frais pour encore trois ou quatre ans.

Nous avons de nouvelles photos espion nous montrant les trois différents styles de carrosserie du modèle. Nos espions actuellement situés dans les régions du nord de l'Europe ont capturé la Taycan berline standard, la Cross Turismo et la Sport Turismo, toutes portant un camouflage minimaliste. Ce n'est pas non plus la première fois que nous partageons des photos espion de la EV restylé en provenance de Stuttgart.

Galerie: Porsche Taycan photos espion

À ce stade précoce du développement, il semble que Porsche va limiter au maximum les changements de style. Un déguisement intelligent recouvre le pare-chocs avant, ce qui lui donne une allure plus élégante sans aucune ouverture d'aération, bien que ce ne soit pas le cas lorsque la version de production arrivera. Les phares semblent également inchangés pour l'instant, mais il pourrait y avoir des modifications de leur forme.

En regardant à l'arrière, il n'y a pas de logos Porsche ou Taycan, mais le pare-chocs arrière cache également quelques changements avec un camouflage couleur carrosserie. Nous ne pouvons pas dire si les feux arrière seront modifiés. Pour l'anecdote, tous ces prototypes ont des crochets de remorquage fixés avec des autocollants orange.

Il y a des spéculations qui circulent sur Internet selon lesquelles le restylage de la Taycan pourrait apporter une nouvelle version haute performance. Nos espions ont attrapé un prototype portant le sigle TDI qui serait équipé d'un groupe motopropulseur à trois moteurs d'environ 1 000 chevaux, mais rien d'officiel n'est encore venu de Stuttgart. Dans tous les cas, nous pensons que le restylage de la Taycan arrivera vers la fin de cette année en tant que modèle 2024.