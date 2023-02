Fin 2013, Porsche a acquis des part de Manthey-Racing GmbH afin de renforcer sa relation avec l'équipe spécialisée dans le développement de voitures de course. Outre la pléthore d'éléments optionnels d'origine proposés par la marque de Zuffenhausen, les clients peuvent commander des mises à niveau conçues par Manthey. Par exemple, la 911 GT3 de dernière génération peut être équipée d'un kit performance.

Lorsque ce kit a été introduit en juin 2022, la Porsche 911 GT3 a réussi à gagner environ quatre secondes sur le temps au tour du Nürburgring par rapport à la voiture standard. Elle a bouclé le difficile parcours de la Nordschleife en 6 minutes et 55 secondes avec le pilote d'usine Kévin Estre.

En 2023, le pilote d'essai de Sport Auto a décidé d'essayer la voiture et, bien qu'il n'ait pas été aussi rapide, il a tout de même réussi à franchir la ligne d'arrivée en moins de sept minutes.

Porsche 911 GT3 avec kit Manthey Performance

Avec un temps au tour de 6 minutes et 59,42 secondes, Christian Gebhardt a pratiquement égalé le temps au tour officiel de la 911 GT3 standard réalisé par le pilote d'essai de Porsche, Lars Kern. Dans le même temps, le journaliste de Sport Auto a pu gagner de précieuses secondes par rapport à son temps de 7'04"74 enregistré avec la voiture de sport normale.

Inutile de dire que la GT3 RS reste beaucoup plus rapide, puisqu'elle a réalisé un temps de 6'49"32 avec l'ambassadeur de la marque Porsche, Jörg Bergmeister. La vieille 911 GT2 RS équipée d'un kit de performance Manthey continue de régner en maître sur les 911 avec un tour de 6'43 réalisé par Lars Kern.

Porsche et Manthey ont le savoir-faire nécessaire pour développer une 911 encore plus rapide, mais il semble peu probable que le record de la Mercedes-AMG One (6'35"18) soit en danger.