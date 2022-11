Manhart révèle son tout dernier produit, le TR 900. Basé sur la génération actuelle de Porsche 911 GT2 RS, le préparateur allemand donne à la 911 des améliorations saines non seulement au niveau du moteur mais aussi à la carrosserie.

Derrière les sièges, Manhart utilise un remappage de l'ECU par Mapswitch, ainsi qu'un nouvel ensemble de turbocompresseurs plus grands TTH 1000, un kit de refroidissement intermédiaire Manhart par CSF comprenant un plus grand radiateur monté à l'avant, un collecteur Manhart IPD en aluminium, et des tuyaux de descente Manhart Sport par Kline Innovation avec des convertisseurs catalytiques HJS à 200 cellules.

Le résultat est une puissance maximale de 705 kilowatts et un couple de 1 050 Newton-mètres. Pour gérer cette puissance massive, Manhart a également amélioré la transmission PDK à 7 vitesses.

Manhart a également amélioré le châssis de la Porsche 911 GT2 RS, bien que le système de freinage en carbone-céramique de série et les jantes à rayons en Y en magnésium à verrouillage central White Gold Metallic soient toujours intacts. Des modifications de ces éléments sont disponibles sur demande.

Au-delà des performances, Manhart a également amélioré la carrosserie avec des kits en fibre de carbone de la marque DB Carbon. Ces pièces légères révisées comprennent un spoiler avant avec des extensions latérales, des cadres pour les prises d'air à l'avant, des jupes latérales et un diffuseur comprenant des plaques d'extension latérales.

D'autres modifications de la carrosserie se retrouvent sur les bandes décoratives et le lettrage, avec un habillage dans le thème Midnight Dark Green et Gold. Quant à l'amélioration de l'intérieur, elle se limite à des tapis de sol personnalisés.

Avec la pléthore d'améliorations apportées par la firme allemande, la Manhart TR 900 n'est pas bon marché. Elle est actuellement listée sur son site Internet pour 550 000 €. Il existe déjà un échantillon prêt à l'achat, mais si vous possédez une 911 GT2 RS à laquelle vous souhaitez faire subir le même traitement, n'hésitez pas à contacter Manhart pour en savoir plus.