Avec la toute première BMW M3 Touring, nous avons enfin une alternative aux breaks rapides de Stuttgart et d'Ingolstadt. Même si le break basé sur la Série 3 joue dans une catégorie différente de celle des Mercedes-AMG E63 Break et Audi RS6 Avant, il n'en reste pas moins une machine très puissante.

Pour certains clients, cependant, la puissance n'est jamais suffisante et si vous faites partie de ces passionnés qui en veulent toujours plus, et qui veulent quelque chose de différent des pièces M Performance d'origine, Manhart répondra à vos besoins avec un nouveau pack qui s'adapte au break survitaminé.

Baptisé MH3 650 Touring, ce pack apporte à la M3 break des améliorations, disponibles pour la M3 berline depuis mars de l'année dernière. Les modifications visuelles sont notables, mais les changements les plus importants se trouvent sous le capot, où le moteur 3,0 litres biturbo génère désormais plus de 650 chevaux et 800 Nm de couple. À titre de comparaison, la M3 Touring de série n'est disponible qu'en version Compétition avec 510 chevaux, canalisés vers les quatre roues par le système xDrive AWD de BMW et une transmission M Steptronic à huit rapports.

Galerie: BMW M3 Touring by Manhart

2 Photos

Cette augmentation de puissance est accompagnée d'un nouveau système d'échappement. Les clients peuvent également opter pour des tuyaux d'échappement Manhart sans convertisseur catalytique, mais attention, cela peut ne pas être légal.

Esthétiquement, la MH3 650 Touring se distingue du modèle de série par un nouveau pack carbone composé d'un spoiler avant, d'un spoiler arrière, de jupes latérales et d'un diffuseur arrière. La combinaison de couleurs noire et or, signature de Manhart. Le break est monté sur des jantes Manhart Concave One de couleur noir mat, mais vous pouvez toujours opter pour une autre couleur selon vos goûts.

La toute première M3 Touring est désormais en vente sur certains marchés européens, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni. D'autres marchés du Vieux continent, d'Asie et d'Australie suivront dans les mois à venir. Les premières livraisons sont prévues pour décembre de cette année.