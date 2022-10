Mercedes a révélé la nouvelle génération de la AMG C 63, et le V8 M177 turbocompressé a disparu. Le constructeur a opté pour une puissance hybride, associant un quatre cylindres turbo à un moteur électrique. Mais le V8 ne s'éteindra pas en douceur grâce à Manhart, qui lance la nouvelle CR 700 Last Edition.

Basée sur la C 63 AMG S à moteur V8, la voiture bénéficie d'une grosse augmentation de ses performances grâce aux améliorations apportées par Manhart. Le modèle est disponible avec le kit de performance turbo Manhart qui améliore les turbocompresseurs et les refroidisseurs intermédiaires, qui ne sont que deux pièces d'un plus grand puzzle.

Galerie: Manhart CR700 Last Edition

22 Photos

Le préparateur ajoute également son admission en carbone et sa carte ECU, faisant passer la berline de série de 510 chevaux (380 kilowatts) à 720 chevaux (530 kW). Le couple connaît un bond similaire, passant de 700 Newton-mètres à 920 Nm. La Mercedes réglée par Manhart peut passer de 100 à 200 km/h en 5,5 secondes, ce qui, selon le préparateur, représente "une énorme amélioration de plusieurs secondes" par rapport au modèle standard.

La voiture reçoit également un système d'échappement amélioré, avec les systèmes d'échappement à tuyau descendant Race et Sport de Manhart, disponibles uniquement pour l'exportation. Le premier est dépourvu de convertisseurs catalytiques, tandis que le second est doté de convertisseurs à 200 cellules. Manhart ajoute des améliorations non spécifiées à la transmission et installe des ressorts hélicoïdaux H&R réglables en hauteur.

Les roues de 20 pouces sont de série, mais Manhart les propose avec une finition personnalisée. Les roues de l'exemple ci-dessus ont une finition noire mate et des jantes dorées. Un autre nouveau détail de conception est la finition noire brillante de la grille de radiateur.

La C 63 surpuissante de Manhart est un excellent départ pour la voiture, et de nombreux passionnés pourraient ne pas apprécier la réduction de la taille de la prochaine génération. Cependant, la AMG C 63 de 2024 aura un sacré punch en associant l'essence à l'électricité. L'hybride rechargeable produira 680 ch et 1019 Nm de couple, et toute cette puissance lui permettra d'atteindre les 100 km/h en 3,4 secondes. C'est environ 0,5 seconde de moins que son prédécesseur.

Si les performances de la nouvelle C 63 justifient le passage à la motorisation hybride, rien ne remplace la tonitruante note d'échappement du V8. La Manhart CR700 Last Edition fait ses adieux au moteur, mais nous sommes impatients de voir ce que le préparateur peut faire avec les 680 chevaux de série.