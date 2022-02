Quatre vrais échappements et une calandre à lamelles verticales : quand il s'agit de Mercedes, ces deux détails suffisent pour comprendre qu'il ne s'agit pas de modèles normaux mais de versions sportives signées AMG.

Prises lors de tests dans la neige du nord de l'Europe, il s'agit de la berline et du break Mercedes-AMG C 63, les incarnations les plus sportives qui devraient faire leurs débuts au cours de l'année 2022. Par rapport aux photos espions publiées il y a quelque temps, le camouflage est moins dense et montre pour la première fois les côtés - presque - en entier, ainsi que d'autres détails.

Sportif avec classe

Outre la calandre dédiée à la Mercedes la plus sportive, déjà mentionnée, et les quatre sorties d'échappement, la Mercedes-AMG C 63 se distingue du reste de la gamme par des prises d'air plus larges à l'avant et la présence d'un petit aileron, perché sur le coffre pour la berline et sur le toit pour le break.

Les deux mulets sont équipés de roues bizarres : à 5 branches à l'avant et à 10 à l'arrière, toutes deux recouvrant de grands disques de frein qui, selon toute vraisemblance, seront en carbone céramique sur les versions haut de gamme.

L'intérieur n'a pas été photographié cette fois-ci, mais nous savons, grâce à de précédentes photos, que l'aménagement restera naturellement celui de la Classe C standard, avec en plus des sièges et un volant sport, des inserts en aluminium et en fibre de carbone et d'autres éléments typiques de toutes les Mercedes-AMG.

Sans V8

La véritable révolution de la Mercedes-AMG C 63 sera le moteur : fini le V8 (qui restera en vie, mais sur quelques modèles), place à un groupe motopropulseur hybride rechargeable composé du quatre cylindres 2.0 L "emprunté" à l'A 45 AMG, réadapté et combiné à un turbocompresseur et à un moteur électrique, ce dernier étant placé sur l'essieu arrière.

La puissance totale devrait dépasser les 500 ch sur les versions "normales" et approcher les 600 ch sur les versions encore plus puissantes.