Après le renouvellement de la nouvelle Mercedes-Benz Classe C, le spécialiste allemand Mercedes-AMG développe différentes versions sportives. En cette fin d'année, une vidéo a été postée sur YouTube et montre ce à quoi nous devons nous attendre.

Bien entendu, ces prototypes visibles dans la ville de Nürburg, en Allemagne, sont camouflés pour ne pas divulguer tous les détails stylistiques. Mais ils nous permettent au moins de nous faire une première idée de la nouvelle Mercedes-AMG C 63 qui sera probablement présentée courant 2022.

Galerie: Photos espion Mercedes-AMG C 63

14 Photos

Comme vous pouvez le voir, cette vidéo montre en réalité non pas une, mais deux versions sportives de la Classe C. La première a des canules d'échappement rondes, il s'agit de la Mercedes-AMG C 45 ou C 43 ou C 53. La seconde paraît un peu plus agressive dans sa démarche. Elle porte quatre sorties d'échappement de forme trapézoïdale, c'est bien la Mercedes-AMG C 63 !

La berline de sport a beaucoup de fans à travers le monde qui ne sont pas pressés de la voir débouler sur les routes. En effet, les précédentes générations avaient marqué l'histoire grâce à leur puissant moteur V8 qui produisait aussi un son enivrant. Avec la nouvelle génération, la C 63 que certains nomment déjà C 63e perdra la moitié de ses cylindres comme annoncé par le constructeur.

Galerie: Photos espion - Mercedes-AMG C 43 et C 53 break

18 Photos

Elle sera donc motorisée par un moteur quatre cylindres hybride. Sa mécanique a beau être moins noble, il n'en demeure pas moins qu'elle sera au moins aussi puissante que la génération sortante et ses 510 ch.

Cette vidéo montre aussi le dérivé break qui ira taquiner ses concurrentes allemandes. On pense notamment à l'Audi RS 4, mais aussi, et c'est nouveau, à la BMW M3 Touring prévue en 2022 ! Avant de terminer, sachez que la motorisation de la nouvelle C 63 AMG est connue. Elle a été présentée et détaillée par nos soins, vous retrouverez l'article correspond ci-dessous.