Comme vous le savez si bien, les constructeurs automobiles basculent à l'électrique. Mercedes compte désormais dans sa gamme plusieurs véhicules électriques et s'apprête à révéler sa berline de luxe électrique, l'EQS.

Parallèlement à l'électrification massive, la branche sportive du constructeur allemand préfère d'abord électrifier ses modèles. Ainsi, la prochaine génération de véhicules de sport sera hybride. Aujourd'hui, le fabricant nous détaille ses moteurs hybrides qui sont au nombre de deux : V8 hybride et 4 cylindres hybride.

Un V8 hybride fort de plus de 800 ch

Le V8 hybride équipera ses modèles les plus prestigieux, à commencer par la version restylée de sa Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portes qui s'apprête à débarquer sur le marché. D'après les données fournies par le fabricant, le moteur V8 de 4,0 litres placé à l'avant et associé à un moteur électrique à deux rapports. Ce dernier est situé à l'arrière de la voiture, au niveau de l'essieu, et il est supplanté par une batterie d'une capacité de 6,1 kWh.

Cette batterie pèse 89 kg et peut délivrer une puissance de crête de 150 kW (70 kW le reste du temps). Pour un fonctionnement optimal, elle est équipée d'un système de refroidissement direct (14 litres de liquide de refroidissement) afin que la batterie soit toujours à 45° quel que soit son niveau de charge.

Concrètement, la motorisation hybride imaginée par Mercedes-AMG permet d'accroitre la puissance, sa réactivité et de diminuer les rejets en CO 2 ainsi que les consommations en carburant. Le constructeur d'Affalterbach est fier d'annoncer que son V8 hybride peut développer jusqu'à 600 kW (815 ch) et plus de 1000 Nm.

Le 4 cylindres du futur

La seconde motorisation développée par Mercedes-AMG est un 4 cylindres hybride. Il s'agit en fait du moteur M139 que l'on retrouve sous le capot de la Mercedes-AMG A 45 S, mais dans ce cas, il a été monté longitudinalement et associé à un moteur électrique placé à l'arrière. C'est cette motorisation que l'on retrouve au cœur de la nouvelle Mercedes-AMG C 63.

Le moteur thermique est turbocompressé (e-turbo), à lui seul, il est capable de développer jusqu'à 450 ch. Quant au moteur électrique, sa puissance grimpe jusqu'à 204 ch. En combinant ces deux moteurs, Mercedes-AMG parvient à atteindre une puissance de 650 ch. Cette motorisation pourrait d'ailleurs et à terme remplacer le V8 actuel.