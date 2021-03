La route aura été longue pour la Mercedes-AMG One. Révélée pour la première fois sous la forme de concept, le Project One, en 2017, l'hypercar propulsée par un moteur de F1 a dû faire face à de nombreux défis de développement. Et accessoirement à une pandémie mondiale.

Mais il devrait finalement parvenir à ses propriétaires à la fin de 2021. Tout porte à croire que l'attente en vaudra la peine, à moins qu'une voiture de course homologuée pour la route et dotée d'une puissance de plus de 1000 chevaux ne vous fasse pas vibrer.

Pour rappeler son existence, les gens d'Affalterbach, soucieux de performance, ont partagé une série d'images sur Instagram. Certaines ont été décomposées en une mosaïque, tandis que d'autres ont simplement offert un regard attentif à certaines des caractéristiques extérieures de la One. Et si chaque post offre une description différente pour la photo, il n'y a rien que nous ne sachions déjà vraiment. Mercedes veut surtout vous rappeler que la One est bourrée d'influences et de technologies issues de la F1, y compris des systèmes hybrides.

N'hésitez pas à parcourir tous les posts sur la page Instagram de Mercedes-AMG, mais si vous voulez une vue plus générale, nous avons reconstitué les mosaïques pour avoir un aperçu plus clair du bolide. Aucun des posts ne montre la mécanique ni n'en parle, mais il y a beaucoup à voir à l'extérieur. À l'image de cet aileron central, comme une colonne vertébrale centrale, massive, qui est certainement un élément clé de la forme fonctionnelle de la One. Les composants aérodynamiques actifs, de l'aileron arrière aux évents dans les passages de roue, sont également bie visibles sur ces images.

Galerie: Mercedes-AMG One images des réseaux sociaux

6 Photos

Bien sûr, sous ce physique extravagant se trouve quelque chose de tout aussi extraordinaire. Un "petit" moteur V6 de 1,6 litre, adapté de la voiture de course Mercedes F1 W06 Hybrid, qui tourne à 11'000 tr/min. Et, avec l'aide de quatre moteurs électriques, la One aura une puissance combinée de plus de 1000 ch.

La puissance réelle n'est pas encore connue, mais on a entendu dire qu'elle pourrait atteindre 1200 ch. Faire en sorte que ce petit moteur réponde aux normes d'émission WLTP est un défi, mais même à 1000 ch, ce sera l'une des voitures routières les plus rapides et les plus maniables jamais construites.

Malheureusement, en conduire une sera une expérience réservée à un petit nombre. 275 modèles sont prévus pour la production, avec un prix de vente de près de 3 millions de dollars. Et chaque modèle a déjà un acheteur qui attend patiemment quelque part. Peut-être vous ?