La Mercedes-AMG One est la voiture de série la plus rapide au Nürburgring... une nouvelle fois. L'hypercar d'Affalterbach a battu son propre temps au tour d'environ six secondes lors d'une nouvelle tentative le 23 septembre. La super voiture de sport de plus de 1000 chevaux pilotée par Maro Engel, pilote de DTM, a ainsi parcouru les 20,832 kilomètres de l'enfer vert en 6'29''090, devenant ainsi la première voiture de route à passer sous la barre des six minutes et demie.

Des conditions parfaites

L'exploit a été rendu possible par une préparation méticuleuse et des conditions de piste idéales. Avec des températures de 15°C dans l'air et de 20°C sur l'asphalte, Engel a pleinement exploité le système hybride d'énergie et de récupération d'énergie de la voiture pendant le tour, grâce à la stratégie "lift and coast". Ce système permet de recharger les batteries pendant les phases de freinage, ce qui est crucial pour affronter le long circuit du Nürburgring.

Le nouveau record Mercedes-AMG One au Nurburgring

Lors de la tentative de record, Engel a sélectionné le programme de conduite "Race Plus", optimisant l'aérodynamique et abaissant les réglages de la voiture. Le système de réduction de la traînée (DRS) a encore réduit la traînée aérodynamique, ce qui a permis d'atteindre des vitesses élevées dans les sections les plus rapides du circuit et d'augmenter l'appui dans les virages.

"Il y a deux ans, les conditions n'étaient pas idéales et certaines sections du circuit étaient encore un peu humides", a déclaré Engel. "Nous savions que nous pouvions faire plus et nous voulions le prouver. Je tiens à remercier toute l'équipe d'Affalterbach pour la confiance qu'elle m'a accordée."

Les secrets de l'AMG One

Produite à l'usine AMG de Coventry, au Royaume-Uni, la Mercedes-AMG One est propulsée par un moteur V6 1,6 associé à quatre moteurs électriques pour une puissance totale de 1 063 ch. Cette combinaison lui permet d'accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 352 km/h.

Mercedes-AMG Mercedes-AMG One

Le moteur, directement dérivé de la technologie de la Formule 1, a été l'un des principaux défis du développement de la voiture. Les ingénieurs ont dû adapter le groupe motopropulseur à un usage routier, en réduisant le régime de 18 000 tr/min, typique des monoplaces, à 11 000 tr/min, ce qui convient à un environnement plus quotidien.

Équipée de six modes de conduite, chacun avec une réponse spécifique du moteur, de la suspension et une configuration aérodynamique personnalisée, la Mercedes a un prix de base de 3 millions d'euros.