Mercedes‑AMG entame la phase finale de développement de la très exclusive voiture de sport PureSpeed, qui a célébré sa première mondiale en tant que concept à Monaco en mai 2024. Les prototypes de la petite série limitée subissent actuellement des tests de conduite pratiques.

Le départ commence sur des routes variées du nord de l'Italie et mène à la piste d'essai à grande vitesse de Nardò, dans le sud du pays. Le design de la voiture de performance biplace et entièrement ouverte (sans toit ni pare-brise) est radical et rend hommage à la course automobile. La Mercedes va faire ses preuves lors de cet essai sur un parcours de plus de 3 000 kilomètres.

Tout doit être en ordre

Lors de ces voyages, l'équipe de développement se concentre sur une grande variété de tâches. L'objectif est de vérifier la haute qualité du biplace dans des situations de conduite réelles. La fonctionnalité et l'interaction de tous les systèmes et composants sont garanties. La base du PureSpeed ​​​​est sans aucun doute l'actuelle Mercedes-AMG SL.

Le concept de carrosserie sensationnel est également évalué dans différentes situations de conduite en fonction des normes de qualité élevées. De plus, un réglage précis est effectué dans des conditions de conduite très dynamiques et à des vitesses élevées sur la piste d'essai. L'ensemble des essais des véhicules sur la voie publique est réalisé en collaboration avec le partenaire du projet Pininfarina, considéré comme un spécialiste reconnu des projets en petites séries.

Rareté et précision

Le point fort du biplace est le système HALO : il remplace le montant A conventionnel du véhicule. Cet élément est un dérivé direct de la catégorie reine du sport automobile. Il protège les occupants en cas d'accident. Comme en Formule 1, le système de sécurité aérodynamique et optimisé de la Mercedes‑AMG PureSpeed ​​​​se compose d'un support relié à la carrosserie du véhicule. Deux casques spéciaux, assurent également une protection et sont conçus et fabriqués exclusivement pour la Mercedes‑AMG PureSpeed.

La petite série, limitée à 250 exemplaires, est réservée à quelques passionnés et collectionneurs seulement. Inspirée des véhicules de course légendaires, la combinaison d'une esthétique de course incomparable et de performances dynamiques vise à faire de la Mercedes‑AMG PureSpeed ​​​​une machine de conduite unique pour les connaisseurs. Il s'agit du premier modèle de la nouvelle série très limitée Mercedes‑Benz Mythos.

Il n'y a pas encore de commentaire sur le prix et les performances mais on peut s'attendre à ce que les deux soient très élevés.