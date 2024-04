La Maserati GranCabrio et la Mercedes-AMG SL sont deux des roadsters les plus convoités par les amateurs. Deux grandes routières qui misent beaucoup sur la puissance, mais dont le véritable point fort est l'expérience de conduite et l'élégance de leurs formes et de leurs intérieurs.

Nous essayons de les comparer, en analysant tous les détails qui les rendent si spéciaux.

L'extérieur

Maserati et Mercedes ne laissent personne indifférent. Les lignes plus douces de la GranCabrio et plus anguleuses de l'AMG SL sont toutes deux capables de captiver dès le premier regard. Une combinaison de beauté et d'agressivité, avec des surfaces polies qui laissent place à une calandre imposante sur les deux modèles.

Maserati GranCabrio Mercedes-AMG SL

Les roues sont de 21 pouces pour les deux cabriolets, tandis que sur les passages de roue, on retrouve les trois fentes caractéristiques de la Maserati et un fin insert sur la Mercedes (le nom de la version est présent sur les deux). Beaucoup d'agressivité également à l'arrière, où l'on retrouve les quatre sorties d'échappement trapézoïdales sur la SL et rondes sur la GranCabrio.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Maserati GranCabrio 4,97 mètres 1,96 mètres 1,37 mètre 2,92 mètres Mercedes-AMG SL 4,71 mètres 1,92 mètres 1,35 mètre 2,70 mètres

L'intérieur

Les deux roadsters s'appuient sur des intérieurs raffinés, avec une grande attention aux détails, tant au niveau de la sellerie que de la technologie. Dans la Maserati, les commandes de la capote électrique peuvent être actionnées jusqu'à 50 km/h, le toit s'ouvrant en 14 secondes et se refermant en 16 secondes.

Les sièges sont en cuir avec des textures de dossier élaborées, tandis que le tableau de bord est dominé par des matériaux doux au toucher. L'instrumentation numérique est représentée par le panneau de 12,3 pouces avec des graphiques configurables, l'écran d'info-divertissement de 12,3 pouces (avec l'assistant vocal Maserati Intelligent Assistant et la connectivité sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto) et l'écran de 8,8 pouces pour gérer le contrôle de la climatisation.

La GranCabrio est également équipée d'un système de chauffage de la nuque qui souffle de l'air chaud par l'arrière des sièges avant et qui est réglable sur trois vitesses. De plus, un brise-vent peut être installé devant les sièges arrière pour réduire les turbulences dans l'habitacle lorsque le toit est abaissé.

Maserati GranCabrio, l'intérieur Mercedes-AMG SL, l'intérieur

Raffinement et luxe caractérisent également l'intérieur de la Mercedes-AMG SL. Sur la supercar allemande, le soin apporté à la sellerie et au design intérieur est également présent, avec des moulures en carbone et en métal alternant avec des éléments en cuir. La Mercedes est équipée d'un combiné d'instruments rectangulaire et d'un écran d'info-divertissement de 11,6 pouces.

Ce dernier peut être incliné de 12° à 32° pour éviter les reflets et permet de contrôler tous les aspects de la voiture, de la climatisation aux modes de conduite en passant par la connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto. Dans le cas de la Mercedes, la capote peut être actionnée jusqu'à 60 km/h et s'ouvre et se ferme en 15 secondes.

Les sièges avant affichent un caractère sportif avec des appuis-tête intégrés et un Airscarf pour réchauffer la nuque.

Modèle Instrumentation numérique Moniteur central Compartiment à bagages (min/max) Maserati GranCabrio 12,3" 12,3" 131-172 litres Mercedes-AMG SL 12,3" 11,6" 213-240 litres

Moteurs

La Maserati GranCabrio est disponible avec le 3.0 V6 Biturbo Nettuno de 550 ch et 650 Nm. Associé à la transmission intégrale et à une boîte automatique à 8 rapports, ce six cylindres propulse la Maserati de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes et jusqu'à une vitesse maximale de 316 km/h. Quatre modes de conduite sont disponibles (Comfort, GT, Sport et Corsa), ainsi que la fonction ESC OFF qui désactive toutes les commandes électroniques.

La Maserati GranCabrio Folgore a fait ses débuts plus tard, une version 100% électrique propulsée par trois moteurs, un à l'avant et deux à l'arrière, pour une puissance totale installée de plus de 1 200 ch. La batterie est de 92,5 kWh pour une autonomie déclarée de plus de 400 km, calculée selon le cycle WLTP.

Maserati GranCabrio Mercedes-AMG SL 63 S E Performance

La gamme des SL AMG est plus variée, commençant par la 43, équipée du quatre cylindres 2.0 mild hybrid de 381 ch, et se terminant par la 63 S E Performance, avec le 4.0 V8 plug-in hybrid de 816 ch et 1 420 Nm (0-100 km/h en 2,9 secondes et une vitesse maximale de 317 km/h) et la possibilité de parcourir environ 13 km en mode électrique. Entre les deux, on trouve les variantes non électrifiées 55 et 63, toutes dotées d'un V8 de 476 et 585 ch respectivement.

Toutes les Mercedes sont équipées de la transmission intégrale 4Matic+ (à l'exception de la 43 qui est à propulsion arrière) et de la boîte de vitesses automatique à neuf rapports. La 63 S E Performance propose huit modes de conduite (électrique, maintien de la batterie, confort, douceur, sport, sport+, course et individuel).

Modèle Essence Plug-in Maserati GranCabrio 3.0 V6 550 CH n.d. Mercedes-AMG SL 2.0 4 cylindres 381 ch MHEV

4.0 V8 476 ch 4.0 V8 585 CH 4.0 V8 816 CH

Prix

La Maserati GranCabrio est proposée à partir de 234 550 euros et il est possible de la personnaliser complètement en choisissant différents types de jantes, la couleur des étriers de frein et la couleur de la capote, ainsi que les housses de sièges et les moulures intérieures.

La Mercedes-AMG est proposée à partir de 149 300 euros pour la 43 et jusqu'à 230 650 euros pour la 63 S E Performance.