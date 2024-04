Rezvani se lance dans le monde des Porsche au thème rétro. À ce titre, et si vous en avez les moyens, vous pouvez avoir une 911 de génération 992 relookée avec des panneaux de carrosserie au thème rétro et doté de meilleures performances. Dites bonjour à la Rezvani Retro RR1, disponible en trois versions avec une puissance allant de 550 à 750 chevaux.

Quelle que soit la version que vous choisissez, toutes les RR1 reçoivent une nouvelle carrosserie en fibre de carbone qui s'inspire des voitures de course 935 Kremer de la fin des années 1970 (voir ci-dessous), comme en témoigne le nouveau carénage avant. Mais Rezvani propose une version intéressante du capot à nez incliné avec des phares rectangulaires, étroits, qui remplacent les ovales emblématiques. Ils ressemblent désormais à ceux de la Taycan.

Une Porsche 935 Kremer.

L'arrière de la voiture se fond dans un aileron fixe qui tire sur notre corde sensible des années 1970 et les roues de style turbofan ne font qu'embellir cette Porsche. Quant à la base de cette voiture, les clients de Rezvani peuvent choisir entre la 911 Carrera S, la GT3 ou la Turbo S.

Pour la route ou pour la piste : à vous de faire le choix (prenez circuit)

La RR1 550 est le point d'entrée, ainsi nommé parce que le moteur boosté de 3,0 litres de la Carrera développe 550 ch pour une utilisation sur piste, ou 520 ch sur les routes. La RR 565 est construite à partir de la GT3 et bénéficie d'ajustements non spécifiés à son six cylindres à plat de 4,0 litres pour 535 ch sur route, ou 565 sur piste. Et puis il ya la RR1 750 qui produit, vous l'aurez deviné, possède 750 chevaux en version piste. Les versions "Street" ne disposent "que" de 715 chevaux, et cette puissance est réduite grâce au système de transmission intégrale standard du Turbo.

Les améliorations optionnelles pour toutes les versions incluent la suspension, les freins, les arceaux de sécurité, les harnais de course et les fenêtres légères en polycarbonate. Vous pouvez également opter pour une livraison rétro personnalisée pour l'extérieur, mais les options s'ajoutent rapidement. Cochez chaque cas et vous ajouterez 25 450 $ (soit 23 919 € au taux de changement actuel) au prix final.

En parlant de cela, Rezvani indique que le prix de départ de la RR1 s'affiche à 149 000 $ (environ 140 000 €), mais cela n'inclut pas le châssis du donneur. Chaque exemplaire est réalisé sur commande et l'acheteur doit fournir la voiture. De plus, la société affirme qu'il s'agit d'un prix de lancement qui augmentera après les cinq premières commandes passées. La production totale sera plafonnée à 50 unités et Rezvani a déjà des conversions en cours avec des livraisons prévues plus tard dans l'année.

Galerie: Rezvani Retro RR1