Près de 10 ans se sont écoulés depuis que Rezvani a fait son entrée sur la scène avec un véhicule appelé Beast. La dernière venue, du même nom, est radicalement différente de l'originale, et pas seulement parce qu'elle est basée sur une Chevrolet Corvette C8. Alors que la plupart des supercars proposent des options telles que des packs aérodynamiques ou des matériaux améliorés pour l'intérieur, Rezvani vous offre des masques à gaz, des poignées de porte électrifiées, un blindage et, oui, un système d'écran de fumée.

Vous connaissez sans doute des caractéristiques de ce type dans les autres modèles de Rezvani, notamment le Tank. Mais il s'agit ici d'une petite supercar en fibre de carbone à deux places. Vous pouvez la commander comme une voiture normale si vous le souhaitez, les prix commençant à 485 000 dollars (environ 450 000 euros). Mais honnêtement, si vous dépensez autant, qui ne paierait pas 45 000 dollars (42 000 euros) de plus pour l'ensemble 007 ? Comme son nom l'indique, il est rempli d'accessoires que l'on s'attend à trouver dans un film de James Bond.

Voici la liste des options de la Rezvani Beast 2024 :

Pneus militaires à roulage à plat

Système de vision nocturne thermique

Protection contre les impulsions électromagnétiques

Système d'écran de fumée

Kit de premiers secours

Kit d'hypothermie

Distributeur de spray au poivre

Verrous magnétiques

Poignées de porte électrifiées

Amélioration des feux, des sirènes et des klaxons

Lumières stroboscopiques

Système d'interphone

Masques à gaz

Détection d'engins explosifs (en option)

Nous voulions en savoir plus sur ces systèmes et pour cela, nous avons discuté avec Cynthia Karimi, de Rezvani Motors, à ce sujet. Pour mémoire, elle affirme que ces éléments sont légaux dans un véhicule. Mais si vous utilisez des écrans de fumée sur le parking d'un centre commercial ou du gaz poivré sur le site de Cars & Coffee, vous risquez d'avoir des ennuis.

"Il s'agit d'un moyen d'autodéfense, qui n'est donc pas utilisé en permanence. Bien sûr, il ne faut pas faire de bêtises, ni les utiliser de manière inappropriée. Les voitures équipées de dispositifs de sécurité sont plus visibles qu'elles ne le sont. Elles ne ressemblent tout simplement pas à cela".

Certains éléments, comme les trousses de premiers secours ou les feux améliorés, sont faciles à comprendre sur une petite supercar, mais comment intégrer des écrans de fumée et des distributeurs de gaz poivré dans une voiture de la taille d'une Corvette ? Cynthia Karimi n'a pas donné tous les détails, mais un emballage astucieux joue un rôle important. Rezvani effectue tout le travail en interne et, comme chaque voiture est construite sur commande, la personnalisation est toujours possible.

"Il y a un peu d'installation dans ces voitures. Par exemple, l'écran de fumée est lié au système d'échappement ; une formule spéciale est injectée dans l'échappement et, en appuyant sur un bouton, le client peut activer l'écran de fumée et, avec un peu de chance, perdre un traceur."

Toutes ces fonctions sont contrôlées par une banque de boutons que Rezvani installe généralement au-dessus du rétroviseur, mais les acheteurs peuvent choisir de les placer à un autre endroit. D'ailleurs, des options spécifiques peuvent être choisies si l'acheteur ne souhaite pas bénéficier de l'ensemble du pack 007. Toutefois, Cynthia Karimi explique que les clients de Rezvani veulent généralement le tout.

Cela inclut le blindage, qui ne fait pas partie de l'ensemble 007 mais qui est disponible pour un supplément de 55 000 dollars (51 000 euros). Pour ce prix, vous obtenez une protection balistique B4 grâce à un blindage composite installé tout autour de la voiture sous sa carrosserie en fibre de carbone, et des vitres de 2,5 cm d'épaisseur. La mise à niveau ajoute 160 kg à la Beast, ce qui, honnêtement, n'est pas aussi important que ce à quoi nous nous attendions.

"La carrosserie et la coque sont très légères, si bien que lorsque vous ajoutez le blindage, qui est fait de matériaux composites, vous ne sentez pas le poids. Et l'on atteint l'objectif d'ajouter une couche de protection à soi-même.

Seules 20 Rezvani Beast seront construites, et si vous avez déjà fait le calcul, vous savez qu'elles ne sont pas bon marché. Avec l'ensemble 007 à 45 000 dollars et l'amélioration de l'armure à 55 000 dollars, cette voiture coûte 585 000 dollars (540 000 euros) de quoi acheter deux Porsche 911 Turbo S pour s'amuser le week-end et une Corvette Z06 pour le quotidien. Mais cela n'empêche pas les acheteurs de faire la queue. Rezvani nous dit que la production est en cours et que quelques exemplaires ont déjà été vendus, dont au moins une Beast entièrement équipée du pack 007 et d'un blindage amélioré.

Si vous croisez une supercar aux lignes épurées rappelant le style de la Corvette C8 et la marque Rezvani, suivez notre conseil : laissez de l'espace au conducteur !