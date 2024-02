Nous vous avons déjà présentés de nombreux chef-d'œuvres de l’entreprise Amalgam et cette dernière création vaut de nouveau le coup d’œil. L’entreprise s’est, cette fois, attaqué à la LP400 de 1974, soit la toute première version du modèle lancé en 1974, dans ses moindres détails. Mais vous paierez cher pour l’exposer chez vous car les prix de cette miniature à l’échelle 1:8 démarrent à 19 995 $, ce qui représente environ 18 553,56 €.

Cette petite LP400, l’ancienne œuvre de Marcello Gandini et Paolo Stanzani, est proposée en rouge avec intérieur noir, ou en jaune avec intérieur beige comme vous pouvez le voir sur la photo principale. C’est d’ailleurs dans cette dernière combinaison que les détails ressortent le mieux. À l'intérieur, nous pouvons constater un groupe de jauges, un levier de vitesses manuel, une chaîne stéréo, des haut-parleurs et même un cendrier dans la console centrale sans oublier le volant qui semble réalisé avec beaucoup de précision.

Une réalisation à couper le souffle

Il y a plus de détails à découvrir dans le coffre avant, notamment les composants de freins et la roue de secours, entre autres. Lorsque vous êtes à l'avant, vous pouvez choisir d'allumer ou d'abaisser les phares. Et lorsque vous avez fini de jouer et de configurer cette fonction de la supercar, déplacez-vous vers l'arrière et soulevez le capot moteur de la LP400 : vous y trouverez un V12 de 4,0 litres (qui développait 440 ch) fidèlement recréé, niché de manière longitudinale entre les passages de roue et qui a l'air fantastique. Entre les fils d'allumage rouges et les tringleries d'accélérateur pour les carburateurs, on peut presque l'entendre fonctionner.

Amalgam construira 199 répliques de cette Countach à l'échelle 1:8. 4 000 heures de développement ont été consacrées à ce projet et il faut environ 400 heures à une petite équipe pour en assembler une entièrement. Et comme il s’agit de véhicules en production limitée, fabriqués en grande partie sur commande, les acheteurs peuvent opter pour des constructions sur mesure si d’autres couleurs ou détails sont souhaités. Nous pensons qu'une telle personnalisation entraîne un coût supplémentaire, mais Amalgam ne donne pas de détails à ce sujet.

Si une "vieille" Lamborghini n'est tout simplement pas votre style (il est tout de même difficile de ne pas aimer le design de ce bijou), Amalgam a également annoncé qu'une Revuelto à l'échelle 1:8 sera bientôt disponible (voir ci-dessus). Seuls les rendus existent pour le moment, mais le prix de départ est fixé à environ 16 450 $ pour la version standard, soit 15 300 euros.