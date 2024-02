Cela fait des mois que l'on en parle, et maintenant elle est là. Dites bonjour à la Beast, le dernier modèle de la société californienne Rezvani. Si le nom vous semble familier, sachez que la toute première Rezvani s'appelait également Beast. Cependant, alors que cette dernière était basée sur l'Aerial Atom, la nouvelle Beast est une Chevrolet Corvette C8 dans l'âme. Dans la plus pure tradition Rezvani, elle est équipée de poignées de porte électrifiées, de vitres pare-balles, d'un écran de fumée et d'une puissance de 1 000 chevaux.

Commençons par le moteur. Il s'agit d'un V8 de 6,2 litres qui n'est pas sans rappeler celui que l'on trouve sous le capot d'une Corvette Stingray, mais celui-ci utilise une paire de turbocompresseurs pour produire 1 000 chevaux et 1190 nm de couple. D'autres détails sur le moteur ne sont pas dévoilés, mais il est toujours relié à une boîte automatique à double embrayage à huit rapports avec palettes au volant.

À fond, Rezvani affirme que la Beast atteindra les 100 km/h en 2,5 secondes et effectuera le 400 mètres départ arrêté en 9,6 secondes. Une carrosserie entièrement en fibre de carbone contribue à la performance, réduisant le poids du véhicule à 1 342 kg. L'extérieur conserve certains éléments de la Corvette C8, comme les grandes prises d'air latérales et le toit amovible, mais les boucliers et les ailes éliminent en grande partie les lignes de carrosserie acérées de la 'Vette' au profit de formes plus douces. Les quatre sorties d'échappement superposées à l'arrière confèrent une allure agressive à la voiture, flanquée d'un gros diffuseur en partie basse. Les portes papillon complètent le thème de la supercar.

À l'intérieur, la touche Chevrolet n'est pas absente, même si Rezvani a supprimé la colonne de boutons qui sépare les sièges du conducteur et du passager. Le volant est également coupé en haut, une décision que la société dit avoir été influencée par la Formule 1. Le logo de la société remplace l'emblème de la Corvette sur l'airbag, et nous pouvons voir que le tableau de bord reçoit un nouveau revêtement qui nous semble un peu gênant.

Pour les James Bond en herbe, un pack "007" optionnel à 42 000 euros comprend des masques à gaz, une vision nocturne thermique, une protection contre les impulsions électromagnétiques, des poignées de porte électrifiées, un distributeur de spray au poivre, des pênes magnétiques, des lumières stroboscopiques, des sirènes, des kits de premiers secours et d'hypothermie et, pour des raisons que nous ne pouvons expliquer, un système d'interphonie pour une petite supercar à deux places. Un système de détection d'engins explosifs est également disponible en option, mais son prix n'est pas mentionné.

La supercar est également équipée d'un véritable bouclier pare-balles, mais il vous en coûtera 52 000 euros de plus. Pour ce prix, vous obtiendrez des quantités non spécifiées de blindage pour l'extérieur, ainsi que du verre pare-balles. On peut supposer que cela réduit considérablement les performances de la Beast. Tel est le prix à payer pour survivre à l'apocalypse avec style.

Galerie: Rezvani Beast 2014

4 Photos

Rezvani demande la somme exorbitante de 451 000 euros pour la Beast. Et ce, avant d'ajouter tous les gadgets bizarres. Avec les packs 007 et armure, le prix grimpe à 544 000 euros. Mais même si vous avez les moyens, vous risquez d'avoir du mal à mettre la main sur une Beast, car seules 20 voitures seront produites.